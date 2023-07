Un corps de presse britannique dénonce une colonne appelant à la présence de Meghan Markle "Défilé nu"

Une chronique de la personnalité de la télévision Jeremy Clarkson dans le journal Sun dans laquelle il écrivait qu’il espérait que l’épouse du prince Harry, Meghan Markle, serait un jour forcée de défiler nue dans les rues était sexiste, a déclaré vendredi le régulateur de la presse britannique.

L’Organisation indépendante de normalisation de la presse (IPSO) a jugé que la colonne contenait une référence péjorative et préjudiciable au sexe de Meghan, en violation du code de pratique des rédacteurs.

L’article d’opinion, publié en décembre 2022 et retiré depuis par le Sun, a été largement condamné par les membres du public, les politiciens, les employeurs de Clarkson et même sa propre fille après avoir écrit qu’il détestait Meghan, la duchesse de Sussex, sur un « téléphone cellulaire ». niveau ».

La chronique est devenue l’article le plus critiqué pour IPSO, qui a déclaré avoir généré plus de 25 000 plaintes de membres du public.

Clarkson and the Sun, propriété de Rupert Murdoch’s News Corp, s’est excusé mais IPSO a lancé une enquête basée sur les plaintes de deux organisations caritatives féminines – la Fawcett Society et la WILDE Foundation.

IPSO a demandé au Sun de publier un résumé des conclusions à son encontre – rédigé par IPSO – sur la même page que la colonne apparaît habituellement, qui sera signalée sur la première page du journal en version imprimée et sur le site Web sun.co.uk.

« Nous avons constaté que les images utilisées par le chroniqueur dans cet article étaient humiliantes et dégradantes envers la duchesse », a déclaré le président de l’IPSO, Edward Faulks.

IPSO n’a pas confirmé des éléments distincts de la plainte selon lesquels l’article était inexact, harcelé Meghan et comprenait des références discriminatoires à son égard pour des raisons de race.

Harry et Meghan font régulièrement l’objet de moqueries dans les tabloïds britanniques, en particulier depuis qu’ils se sont retirés de leurs rôles royaux en 2020 et ont déménagé en Californie.

Le prince poursuit actuellement MGN, l’éditeur du Daily Mirror, du Sunday Mirror et du Sunday People, pour des allégations de piratage téléphonique remontant à 2011 et avant. MGN dit qu’il n’y a aucune preuve que le téléphone de Harry a été piraté.

