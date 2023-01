Un corps de l’Église d’Angleterre « profondément désolé » pour les liens d’esclavage passés, promet 100 millions de livres aux communautés touchées

Un organisme de l’Église d’Angleterre a présenté ses excuses pour les liens passés de l’organisation avec l’esclavage.

Et, il s’est engagé à verser 100 millions de livres aux communautés historiquement touchées par l’esclavage.

L’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, a déclaré qu’il était “temps d’agir pour faire face à notre passé honteux”.

Un organisme de financement de l’Église d’Angleterre s’est excusé mardi pour ses liens historiques avec l’esclavage, promettant de remédier aux torts du passé en investissant dans les communautés touchées.

“Les Church Commissioners sont profondément désolés des liens de son prédécesseur avec la traite transatlantique des esclaves”, a déclaré l’organisation dans un communiqué.

Les commissaires ont engagé 100 millions de livres (122 millions de dollars) d’investissement au cours des neuf prochaines années pour « un avenir meilleur et plus juste pour tous ».

L’argent ciblera les “communautés touchées par l’esclavage historique” et vers des recherches plus approfondies sur les liens de l’église avec la pratique.

L’archevêque de Cantorbéry Justin Welby, le plus haut clerc de l’Église d’Angleterre et chef de la communion anglicane mondiale, a déclaré qu’il était “profondément désolé” pour ces liens.

“Il est maintenant temps d’agir pour faire face à notre passé honteux”, a-t-il ajouté.

Le vice-président des commissaires de l’Église, l’évêque de Manchester David Walker, a déclaré que l’organisme espérait désormais créer un “héritage positif durable”.

Les commissaires de l’Église pour l’Angleterre ont été créés en 1948 en partie grâce à une dotation de Queen Anne’s Bounty, un fonds datant de 1704 pour aider le clergé pauvre.

Un rapport qu’il a commandé a révélé que Queen Anne’s Bounty avait investi “des montants importants” de ses fonds dans la South Sea Company, qui faisait le commerce d’esclaves africains.

Il a également reçu des dons qui provenaient probablement de personnes impliquées dans la pratique et l’économie des plantations.

Les fonds de Queen Anne’s Bounty ont été intégrés à la dotation des commissaires de l’Église lors de sa création. Il gère actuellement un fonds d’investissement de 10,1 milliards pour soutenir les activités de l’église et le clergé.

Les chercheurs ont découvert les liens de l’esclavage en passant au peigne fin les registres datant d’il y a plus de 200 ans au Lambeth Palace, la résidence officielle de l’archevêque de Cantorbéry à Londres.

“Rien de ce que nous ferons, des centaines d’années plus tard, ne rendra la vie aux esclaves”, ont écrit les commissaires dans une préface au rapport.

“Mais nous pouvons et allons reconnaître et reconnaître l’horreur et la honte du rôle de l’Église dans l’esclavage transatlantique historique des biens mobiliers et, par notre réponse, chercher à commencer à remédier aux injustices qui en résultent.”

L’Église d’Angleterre s’est déjà excusée pour ses liens passés avec l’esclavage, alors que la Grande-Bretagne tient compte de l’héritage de son passé colonial controversé.

En 2020, il a déclaré que le fait que certains membres de l’église “aient activement perpétré et profité” de l’esclavage était une “source de honte”.

L’archevêque d’York Stephen Cottrell a également appelé les fidèles à reconnaître tous les aspects du passé de l’église, bons et mauvais, pour créer un avenir meilleur.