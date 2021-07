Un corps de l’âge du fer conservé dans une tourbière contient encore des restes du dernier repas non digéré

Il y a 71 ans, en 1950, un homme de Tollund trouvé dans les tourbières du Danemark a soulevé de nombreux sourcils. La raison en était l’état dans lequel l’homme a été retrouvé. Les personnes qui ont trouvé le corps étaient certaines qu’il était la victime d’un meurtre récent. Après examen par des archéologues, il a été constaté que le corps dans la tourbière avait près de 2400 ans. Le résident du début de l’âge du fer de 300 avant notre ère avait encore une corde attachée autour du cou, indiquant la cause de sa mort.

Le corps est passé sous les outils des chercheurs, et l’estomac de l’homme a été soigneusement examiné. Cependant, les chercheurs n’ont pu trouver que peu de choses sur les éléments consommés par l’homme en raison du manque de ressources. Seules des graines et des grains bien conservés ont été identifiés. Nina Nielsen, responsable de la recherche au musée de Silkeborg, au Danemark, a décidé de réexaminer le corps de l’homme de Tollund.

Dans une interview avec NBC News, elle a déclaré : « Cela fait 71 ans que le corps a été retrouvé. Nous avons de bien meilleures façons d’examiner et d’analyser le contenu de son estomac. Nous avons des techniques améliorées et de meilleurs microscopes pour faire une étude approfondie. »

Le réexamen a révélé que le dernier repas de l’homme de Tollund était cuit dans un pot en argile et que le repas comprenait de la bouillie d’orge et du poisson. Le repas comprenait également du lin, des graines d’or de plaisir, des graines de persicaria pâle et des restes de 16 espèces végétales. Le réexamen a également révélé que l’homme souffrait d’une infection à l’estomac avant de mourir. C’est parce qu’il y avait des traces de parasites – des ténias – trouvés à l’intérieur de l’homme.

Les chercheurs évaluent également la raison pour laquelle cet homme a été pendu à mort et spéculent qu’il a été sacrifié. Les sacrifices humains étaient courants au début de l’âge du fer, et comme le corps a été retrouvé dans la tourbière plutôt que dans une tombe ou des tombes, cela montre que l’homme avait en quelque sorte « honte » avant d’être sacrifié.

L’homme de Tollund repose maintenant paisiblement dans une vitrine dans une galerie spéciale du musée de Silkeborg.

