Un coroner a jugé aujourd’hui qu’un écolier avait été malhonnête dans son témoignage sur les derniers moments de son meilleur ami, avec qui il aurait discuté d’un « pacte de suicide » avant que l’adolescent ne saute à sa mort devant un train.

Richard Travers a déclaré que les raisons pour lesquelles Sam Connor, 14 ans, avait sauté devant un train à la suite d’un présumé « pacte de suicide » avec son ami ne seraient jamais connues en raison de « l’absence de compte rendu honnête » de l’adolescent.

Le coroner avait demandé à deux reprises à l’écolier de 15 ans de dire à l’enquête le contenu de la conversation finale de Sam avec lui, mais le témoin a insisté sur le fait qu’il ne se souvenait pas.

L’audience avait précédemment entendu comment Sam avait demandé à un autre camarade de classe si un train irait assez vite pour le tuer quelques heures à peine avant qu’il ne saute du quai d’une gare, après avoir reçu un rapport scolaire « négatif ».

Il avait même envoyé un texto à une fille pour qui il avait le béguin romantique en disant: «Je pars pour un moment, ne m’oublie pas.

Sam Connor, 14 ans (photo de gauche avec sa mère Christine et son frère James) est décédé lorsqu’il a sauté devant un train à la gare de Chertsey devant ses camarades de classe

Richard Travers a déclaré que les raisons pour lesquelles Sam avait sauté devant un train à la suite d’un présumé « pacte de suicide » avec son ami ne seraient jamais connues en raison de « l’absence de compte rendu honnête » de son ami proche. Sur la photo: la scène à la gare de Chertsey en juillet 2019

L’enquête à Woking, dans le Surrey, a appris que pendant que Sam se tenait près du bord de la plate-forme, un autre élève a crié «Ne le fais pas! comme une blague commune que les élèves ont partagée quand quelqu’un se tenait au-dessus de la ligne jaune.

Une caméra qui a capturé le point de vue du conducteur du train a montré à Sam sortir dans les airs et tomber sur la voie la plus éloignée de lui à 16 heures, où il est mort d’une lacération au cou, a déclaré un pathologiste.

L’enquête a appris que plus tôt le jour de la mort de Sam, lui et le témoin – qui ne peuvent être nommés pour des raisons juridiques – avaient discuté d’un «pacte de suicide» présumé.

Plus tard, Sam est sorti «calmement et délibérément» sur la trajectoire d’un train venant en sens inverse.

Son ami proche s’est éloigné du bord du quai et a couru à l’autre bout de la gare, a dit le coroner.

M. Travers a enregistré aujourd’hui une conclusion narrative «en l’absence de récit honnête» de l’écolier.

Police sur les lieux de l’incident. Sam Connor a été déclaré mort sur les lieux

L’école salésienne a annulé sa journée sportive et a recruté des conseillers pour les élèves après la mort

Il a raconté comment Sam, un passionné de breakdance qui aimait aussi jouer à des jeux vidéo sur sa Playstation, était le plus jeune de trois enfants dans une famille heureuse et aimante.

« Il est clair pour moi qu’il était très populaire auprès de ses pairs », a ajouté M. Travers.

« À l’été 2019, je trouve que Sam est apparu à sa famille et à ses professeurs comme un jeune de 14 ans généralement heureux.

« Il y a des preuves qu’il était parfois de mauvaise humeur à la maison, en particulier en réponse aux limites parentales habituelles.

« Ce qui est frappant et inhabituel, c’est ce que rapportent un certain nombre d’amis de Sam, à savoir que Sam a souvent parlé de mort et de suicide et parfois de se suicider.

«Il n’apparaît pas, d’après les preuves, ce qui a déclenché cette ligne de pensée.

M. Travers (photo) a enregistré aujourd’hui une conclusion narrative « en l’absence de récit honnête » de l’ami de Sam

L’enquête avait entendu des élèves de l’école salésienne de Chertsey, Surrey, qui racontaient comment Sam faisait souvent des commentaires qui semblaient être des blagues sur le fait de se suicider.

Un garçon, qui était en classe avec Sam le matin de sa mort en juillet de l’année dernière, a déclaré: « Pendant la leçon, Sam était affalé comme il le faisait habituellement. Il m’a dit qu’il voulait se suicider.

«Je ne me souviens pas de ses mots exacts, mais il a dit soit« je veux », soit« je vais ».

« Il entrait dans beaucoup plus de détails que d’habitude, parlant de la gare et sautant devant un train.

«Il m’a demandé si je pensais que le train irait assez vite pour le tuer. Sam a dit des choses similaires dans le passé, mais j’ai toujours pensé que c’étaient des commentaires jetables.

Cependant, M. Travers a déclaré à l’enquête que Sam attendait avec impatience des vacances d’été avec ses amis en Espagne et qu’il avait été entendu parler de ses projets à long terme.

Le coroner a déclaré: « À un moment donné ce matin-là, Sam et son ami ont discuté d’un pacte de suicide. Sam avait déjà parlé de son pacte de suicide.

M. Travers avait interrogé l’ami proche de Sam lors de l’enquête, qui avait appris comment l’ami avait dit qu’il avait discuté du pacte de suicide avec Sam mais qu’il avait seulement « joué avec », pensant que c’était une blague.

La police à la gare de Chertsey après que le garçon de 14 ans ait sauté devant un train l’année dernière

Le passage à niveau de la gare de Chertsey a été enregistré alors que la police enquêtait sur l’incident

Dans une interview avec la police britannique des transports peu de temps après la mort de Sam, l’ami avait déclaré: « Je ne pensais pas qu’il le ferait parce qu’il m’avait dit qu’il prévoyait de prendre de la psychologie pour les niveaux A et de devenir psychologue, alors il planifiait pour le futur.

« De toute évidence, il a pris le suicide au sérieux, mais je ne pensais pas qu’il pensait que nous allions le faire. »

Des images de vidéosurveillance ont capturé l’écolier marchant et discutant avec son ami vers la fin de la plate-forme a, où environ 200 étudiants s’étaient rassemblés pour rentrer chez eux, a-t-on dit au coroner.

Les élèves de 7e année qui se trouvaient sur le quai de la gare ont déclaré avoir vu les deux garçons parler et chuchoter en regardant les pistes, «comme si quelque chose était sur le point de se passer» le 15 juillet de l’année dernière.

Lors d’un entretien avec la police, le témoin adolescent a déclaré que lui et Sam, originaire d’Ashford, dans le Surrey, avaient marché sur la plate-forme sans aucun plan réel tout en écoutant de la musique sur son téléphone.

Lorsqu’il a comparu comme témoin à l’enquête, il a admis que ce récit n’était pas exact.

M. Travers a déclaré: « Le témoignage de l’ami sur ce que lui et Sam avaient dit était d’une importance très réelle dans cette enquête.

« Je dois dire que j’ai du mal à accepter qu’il ne se souvienne pas de ce qui a été dit et je doute très sincèrement qu’il fasse de son mieux pour me dire la vérité.

« Il est très regrettable qu’en l’absence d’un compte rendu honnête de l’ami, je ne me trouve aucune preuve fiable de ce qui était dans l’esprit de Sam quand il a sauté sur les rails. »

Le coroner a enregistré une conclusion narrative qui disait: « Sam Connor est décédé des suites de son propre acte délibéré, mais sur la base des preuves disponibles, son intention n’a pas pu être établie. »