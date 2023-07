Un coroner identifie un homme abattu par des policiers de Joliet – Shaw Local

Un homme de 29 ans décédé après avoir été abattu par deux policiers de Joliet a été identifié par le bureau du coroner du comté de Will.

Victor Harris Jr., de Joliet, est l’homme qui a été abattu par les policiers lundi dans le bloc 600 de l’avenue Elmwood à Joliet, selon le bureau du coroner.

Harris a été déclaré décédé vers 17 h 20 mardi à l’unité de soins intensifs de l’hôpital Silver Cross de New Lenox.

Une autopsie a été réalisée jeudi et la cause finale du décès de Harris sera déterminée à une date ultérieure. Le bureau du coroner doit examiner les rapports d’autopsie, de toxicologie et de police.

Le groupe de travail Will-Grundy sur les crimes majeurs enquête sur la fusillade.

Le chef adjoint du shérif du comté de Will, Dan Jungles, le chef du groupe de travail, n’a pas répondu jeudi à d’autres questions sur l’incident.

Auparavant, Jungles a déclaré que son équipe avait reçu des rapports de la police de Joliet selon lesquels Harris « brandissait une arme à feu » et que des agents lui avaient dit de « baisser l’arme ».

« L’individu armé a refusé d’obtempérer aux ordres des agents. Deux policiers de Joliet ont tiré sur le suspect armé, le frappant à plusieurs reprises », a déclaré Jungles.

Il a dit que Harris avait été transporté à l’hôpital dans un état critique.

« Une arme à feu a été récupérée sur les lieux, et des détectives avec le [task force] mené de nombreux entretiens et mené une enquête de quartier dans la région », a déclaré Jungles.