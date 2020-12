Un cordonnier roumain qui a fabriqué des chaussures géantes pour séparer les gens lors de la première vague COVID-19[feminine a mis au point une nouvelle gamme d’énormes bottes d’hiver pour éradiquer le deuxième épisode de la maladie.

Grigore Lup a déclaré que les chaussures qu’il avait lancées en mai dans une taille européenne 75 s’étaient vendues dans le monde entier et avaient aidé à soutenir son magasin dans la ville de Transylvanie de Cluj.

Il a commencé à les fabriquer lorsqu’il a remarqué que les gens étaient trop proches les uns des autres et ignoraient les règles sociales de la distance. Deux personnes se faisant face dans ses chaussures allongées seraient obligées de se tenir à un peu moins de deux mètres l’une de l’autre.

En plus des commandes régulières, il a dit qu’il recevait également des appels d’artistes – y compris un groupe de danse belge et un groupe de rock américain – et de certaines personnes qui avaient juste de très grands pieds.

« J’ai aussi reçu beaucoup de commandes de personnes avec de grandes pointures. Ils ont pensé que si je pouvais faire une taille 75, je pourrais faire une taille 50 », a déclaré Lup.

Maintenant, il a mis au point des bottes d’hiver à long nez, également de la taille 75, pour que les gens puissent continuer à marcher séparément dans le froid. Chaque paire coûte 150 euros (180 $).

« Par rapport aux chaussures, les bottes sont plus longues, doublées de fourrure et ont des semelles plus épaisses », a-t-il déclaré. « Ils ont besoin d’autant de cuir que de trois paires de chaussures ordinaires. »

La Roumanie, qui a déclaré 492211 coronavirus tombé depuis fin février et tué 11 876 personnes, a fermé des écoles, des théâtres et des restaurants, imposé le port du masque dans tous les espaces publics et imposé un couvre-feu pour faire face à la deuxième vague.

« Je pense que les gens ne comprenaient pas vraiment au début, mais comme ils ont rendu les masques obligatoires dans la rue, la situation semble un peu plus stable. Le vaccin nous sauvera de cela », a déclaré Lup, qui fabrique des chaussures en cuir sur mesure pour près de 40 personnes. année.

Avant la pandémie, il comptait sur les commandes des théâtres et des opéras, ainsi que des ensembles de danse folklorique traditionnelle, mais ces choses ont ralenti à mesure que COVID-19[feminine restrictions avec volets pour les événements en direct.