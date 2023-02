Un corbeau australien cible un drone livrant du café

Les drones gagnent de plus en plus en popularité ces jours-ci. Qu’il s’agisse de livrer des médicaments, de la nourriture ou des boissons, les drones accomplissent désormais ces tâches efficacement. Cependant, il semble que les oiseaux n’aiment pas tellement leurs homologues de la machine. Une vidéo a été partagée en 2021 sur YouTube dans laquelle un corbeau a été vu en train d’attaquer en continu un drone qui livrait du café.

Bien que la vidéo soit ancienne, elle redevient virale sur les réseaux sociaux. La vidéo proviendrait de Canberra, en Australie, et aurait été capturée par Ben Roberts devant sa maison le 21 septembre 2021. On peut voir dans la vidéo que l’oiseau atterrit sur le drone et le pique en continu. Le clip a été initialement partagé par Ben Roberts. Plus tard, Storyful Viral a partagé les images sur sa chaîne YouTube.

Regardez cette vidéo ici :

Roberts a déclaré à Storyful que ce n’était pas la première fois qu’il voyait un corbeau attaquer un drone. Il a informé le Canberra Times que ces oiseaux avaient même appris à éviter les pales des drones. Le drone appartient à la compagnie aérienne Wings. L’attaque de l’oiseau furieux a incité la compagnie de drones à suspendre ses vols dans la zone. Le corbeau en colère a attaqué la machine volante jusqu’à ce qu’elle libère doucement le café au sol.

Roberts commande du café via des drones chez lui à Harrison depuis le verrouillage. Il était soulagé que les oiseaux n’aient pas arrêté la livraison.

Wayne Condon, pilote en chef et instructeur chez Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Training Australia, a déclaré au Canberra Times que les opérateurs de drones doivent éviter les lieux de nidification. Il a également conseillé à un opérateur de drone de reculer immédiatement le drone d’un oiseau attaquant. Il a ajouté : « En fin de compte, c’est leur ciel et nous sommes le visiteur. Croisons les doigts si vous agissez assez vite, vous pourrez sauver votre avion et ne pas blesser l’oiseau !” Cependant, ces types de drones sont sur pilote automatique et ne sont sous la vue d’aucun opérateur. Condon a également déclaré que voler tôt le matin est le meilleur moment pour éviter d’être attaqué par des oiseaux de proie autres que les corbeaux.

