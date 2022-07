Un coq saisi lors d’un “combat de coqs” rapporte 30 000 roupies à la vente aux enchères de Telangana

À la surprise générale, l’un des coqs saisis qui ont participé à un combat de coqs a récemment rapporté un montant record de Rs 30 000 lors d’une vente aux enchères organisée par Sangareddy Excise Court à Telangana samedi.

Tout a commencé lorsque la police a fait une descente dans une mangueraie dans le village de Chinnakanjerla de Patancheru Mandal à Rangareddy après avoir reçu des informations sur un combat de coqs qui avait été organisé par certaines personnes le 7 juillet. Les organisateurs du combat de coqs ont été immédiatement arrêtés et jusqu’à 30 coqs ont été saisis sur place.

Les autorités ont remis les coqs au tribunal d’accise de Sangareddy. Les autorités judiciaires ont organisé une vente aux enchères des coqs saisis à laquelle pas moins de 50 enchérisseurs ont participé.

Un total de Rs 4,46 lakh a été récupéré lors de la vente aux enchères où l’un des coqs a récupéré le montant le plus élevé parmi les coqs à Rs 30 000.

Le magistrat de l’accise Hanumantha Rao a remis les coqs aux enchérisseurs qui ont offert le montant le plus élevé.

Plus tôt, lors d’un incident sans rapport, un avertissement avait été émis par le Département météorologique indien et les habitants de Telangana se préparaient à de fortes pluies.

Mais, ce à quoi ils ne s’attendaient pas, c’était des poissons vivants qui accompagneraient les averses. Plusieurs habitants de la ville jagtiale de Telangana ont été laissés perplexes en voyant des poissons pleuvoir dans le ciel ce vendredi et samedi. Certains ont même capturé l’événement naturel rare dans leur appareil photo et partagé la vidéo sur les réseaux sociaux, a rapporté ABP News.

A lire aussi : REGARDER: Il pleut du poisson dans cette ville de Telangana, voici pourquoi

Dans une de ces vidéos, téléchargée sur YouTube, on peut voir une personne essayant de tenir un poisson battant qui est tombé avec la pluie.

Apparemment, cela était dû à un phénomène météorologique rare connu sous le nom de pluie d’animaux. Lors d’un tel événement, de petits animaux aquatiques comme des crabes, des petits poissons et des grenouilles sont ramassés par des trombes marines et sont aspirés dans le ciel. Plus tard, lorsque la trombe marine perd de son pouvoir, ces créatures finissent par pleuvoir sur la terre avec de l’eau, déconcertant les gens.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.