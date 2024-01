Un convoi se présentant comme « l’armée de Dieu » se dirige vers le Texas pour protester contre la crise frontalière

Nouvelles





Un groupe dont les membres se décrivent comme « l’armée de Dieu » se dirige vers la frontière sud pour protester contre le nombre record de migrants arrivant illégalement du Mexique.

Les organisateurs de « Take Our Border Back » affirment qu’ils veulent tenir tête aux « mondialistes » qui, selon eux, conspirent pour permettre aux migrants d’inonder illégalement le pays.

“C’est un moment biblique et monumental qui a été organisé par Dieu”, a déclaré un organisateur lors d’un appel de planification, selon Vice News.

« Nous sommes assiégés de tous côtés par les forces obscures du mal », a déclaré un autre.

Le groupe prévoit un convoi qui devrait quitter Virginia Beach lundi pour le Texas, suivi de trois rassemblements le 3 février sur des sites près d’Eagle Pass, au Texas ; Yuma, Arizona ; et San Ysidro, Californie.

Un communiqué de presse du 12 janvier fait appel à n’importe quel les forces de l’ordre et les militaires actifs et retraités, les anciens combattants, les élus, les camionneurs et autres « Américains respectueux des lois et épris de liberté » à rejoindre le mouvement. Leur objectif, affirme le groupe, est de « faire la lumière sur les dangers évidents posés par les frontières sud largement ouvertes ».

Les membres du convoi se décrivent eux-mêmes comme « l’armée de Dieu ». SelfForCongrès/X

Samedi après-midi, l’effort de financement participatif du convoi via le site Web GiveSendGo avait récolté plus de 90 000 $.

Le groupe souhaite des rassemblements pacifiques, mais a admis à Vice que les manifestations pourraient devenir incontrôlables.

« Nous réalisons que nous pouvons avoir des infiltrés. Il y a peut-être des gens qui tentent de nous renverser, qui sautent dans le convoi – des provocateurs », a déclaré l’organisateur Scotty Saks au média.

Le convoi appelé « Take Our Border Back » prévoit de se diriger vers la frontière sud pour protester contre la crise actuelle des migrants. Nous, le peuple/Rumble

“Nous en aurons peut-être, et ils vont devoir composer avec notre équipe de sécurité, on leur demandera de partir.”

Les rassemblements surviennent dans un contexte d’escalade des tensions entre l’administration Biden et le Texas au sujet des efforts de l’État pour sécuriser la frontière.

Cette semaine, une Cour suprême divisée a statué que les agents de la patrouille frontalière pouvaient couper les barbelés que les autorités texanes avaient installés le long d’un tronçon de 30 milles près d’Eagle Pass, qui a été submergé par la crise des migrants.

Le groupe affirme que sa mission est de faire la lumière sur les dangers liés au maintien de la frontière sud ouverte. REUTERS

Jeudi, 25 gouverneurs républicains signé une lettre soutenant le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui a continué à ériger des barrières strictes pour dissuader les migrants de traverser des sites à fort trafic malgré la décision du plus haut tribunal.

En décembre, les agents des douanes et de la protection des frontières ont rencontré un nombre record de 302 034 migrants à la frontière sud, selon les données. sorti vendredi.











