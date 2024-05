Un convoi d’urgence atteint les survivants du glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée : NPR

basculer la légende Benjamin Sipa/Organisation internationale pour les migrations/via AP

Un convoi d’urgence livrait samedi de la nourriture, de l’eau et d’autres provisions aux survivants stupéfaits d’un glissement de terrain qui a dévasté un village isolé dans les montagnes de Papouasie-Nouvelle-Guinée et qui aurait enterré des dizaines de personnes, ont indiqué des responsables.

Une équipe d’évaluation a fait état de « suggestions » selon lesquelles 100 personnes seraient mortes et 60 maisons ensevelies par le flanc de la montagne qui s’est effondré dans la province d’Enga quelques heures avant l’aube vendredi, a déclaré Serhan Aktoprak, chef de la mission de l’Organisation internationale pour les migrations dans cette nation insulaire du Pacifique Sud. .

Aktoprak a admis que si le nombre de maisons enterrées estimé par les autorités locales était correct, le nombre de morts pourrait être plus élevé.

« L’ampleur est telle que je ne serais pas surpris s’il y avait plus de victimes que les 100 signalées précédemment », a déclaré Aktoprak. « Si 60 maisons avaient été détruites, le nombre de victimes serait certainement bien supérieur aux 100. »

Seuls trois corps avaient été retrouvés samedi matin sur la vaste bande de terre, de rochers et d’arbres éclatés qui a frappé Yambali, un village de près de 4 000 habitants situé à 600 kilomètres (370 miles) au nord-ouest de la capitale, Port Moresby.

Des soins médicaux ont été prodigués à sept personnes, dont un enfant, a indiqué Aktoprak. Il n’avait aucune information sur l’étendue de leurs blessures.

« Il est à craindre que le nombre de victimes et de blessés augmente considérablement », a déclaré Aktoprak, basé à Port Moresby.

Le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, a déclaré vendredi qu’il publierait des informations sur l’ampleur des destructions et des pertes en vies humaines dès qu’elles seraient disponibles.

Tous les jardins potagers qui font vivre la population agricole de subsistance du village ont été détruits et les trois ruisseaux qui fournissent de l’eau potable ont été ensevelis par le glissement de terrain, qui a également bloqué la route principale de la province.

Un convoi a quitté Wabag, la capitale provinciale, transportant de la nourriture, de l’eau et d’autres produits de première nécessité vers le village dévasté situé à 35 miles de là, a indiqué Aktoprak.

Andrew Ruing, un habitant du village, a déclaré que les survivants avaient désespérément besoin.

« Les gens ne peuvent pas pleurer ou ils ne peuvent rien faire, parce que c’est difficile pour eux », a déclaré Ruing dans une vidéo diffusée par Australian Broadcasting Corp. « Parce qu’une telle situation ne s’est jamais produite dans l’histoire. C’est pourquoi nous appelons le gouvernement national à gouvernement, les gens sur le terrain, ou les entreprises, les hauteurs de partout, n’importe où – nous cherchons de l’aide.

Aktoprak a déclaré qu’outre la nourriture et l’eau, les villageois avaient un besoin urgent d’abris et de couvertures. Les secours seront ciblés sur les plus vulnérables, notamment les enfants, les femmes, les personnes handicapées et les personnes âgées, a-t-il précisé.

Les efforts de secours retardés par les débris

Les secours ont été retardés par le glissement de terrain qui a fermé la route principale de la province, qui dessert la mine d’or de Porgera et la ville voisine de Porgera.

Les débris du glissement de terrain, profonds de 20 à 25 pieds, ont également coupé l’électricité dans la région, a déclaré Aktoprak.

Le sol instable présentait des risques pour les efforts de secours ainsi que pour les communautés touchées par la situation.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays diversifié et en développement, composé principalement d’agriculteurs de subsistance et parlant 800 langues. Il y a peu de routes en dehors des grandes villes.

Avec 10 millions d’habitants, c’est le pays le plus peuplé du Pacifique Sud après l’Australie, qui en compte environ 27 millions.

Les États-Unis et l’Australie se disent prêts à réagir

Les États-Unis et l’Australie construisent des liens de défense plus étroits avec ce pays d’importance stratégique, tandis que la Chine recherche des liens plus étroits en matière de sécurité et d’économie.

Le président américain Joe Biden et le Premier ministre australien Anthony Albanese ont déclaré que leurs gouvernements étaient prêts à aider à répondre au glissement de terrain.

Biden, qui devait devenir le premier président américain en exercice à se rendre en Papouasie-Nouvelle-Guinée il y a un an, mais a annulé son voyage pour se concentrer sur la crise de la dette au Congrès, a déclaré qu’il avait le cœur brisé par les pertes en vies humaines et la dévastation.

« Nos prières vont à toutes les familles touchées par cette tragédie et à tous les premiers intervenants qui se mettent en danger pour aider leurs concitoyens », a déclaré Biden dans un communiqué.

« Les États-Unis sont aux côtés de la Papouasie-Nouvelle-Guinée – notre proche partenaire et ami – aujourd’hui et toujours », a ajouté Biden.

Albanese a publié sur la plateforme de médias sociaux X : « Tous les Australiens pleurent nos frères et sœurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée après le terrible glissement de terrain. »

L’Australie est le voisin le plus proche de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le plus généreux fournisseur d’aide étrangère.