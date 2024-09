Un convoi du « Train Trump » a encerclé un bus Biden-Harris. S’agissait-il de violence politique ?

AUSTIN, Texas — Un jury du Texas décidera bientôt si un convoi de partisans du président de l’époque, Donald Trump, a violemment intimidé l’ancienne législatrice démocrate Wendy Davis et deux autres personnes à bord d’un bus de campagne Biden-Harris lorsqu’un soi-disant « train Trump » les a bloqués pendant plus d’une heure sur une autoroute du Texas quelques jours avant l’élection de 2020.

Le procès, qui a commencé le 9 septembrereprend lundi et devrait durer encore une semaine.

Les avocats des plaignants ont fait valoir que six des conducteurs du train Trump avaient violé la loi fédérale et celle de l’État. Les avocats des défendeurs ont déclaré qu’ils n’avaient pas conspiré contre les démocrates dans le bus et que leurs actions relevaient du droit à la liberté d’expression.

Voici ce qu’il faut savoir d’autre :

Des dizaines de voitures et de camions organisés par un groupe local du Trump Train ont pris d’assaut le bus sur sa route de San Antonio à Austin. C’était le dernier jour du vote anticipé au Texas pour les élections générales de 2020, et le bus devait faire un arrêt à San Marcos pour un événement à l’Université d’État du Texas.

Une vidéo enregistrée par Davis montre des camionnettes avec de grands drapeaux Trump ralentissant agressivement et encerclant le bus alors qu’il essayait de s’éloigner du train Trump. L’un des accusés a heurté la voiture d’un bénévole de la campagne alors que les camionnettes occupaient toutes les voies de circulation, ralentissant le bus et tous ceux qui l’entouraient à une vitesse de 24 km/h.

Les personnes à bord du bus, dont Davis, un membre de l’équipe de campagne et le chauffeur, ont appelé à plusieurs reprises le 911 pour demander de l’aide et une escorte policière à travers San Marcos, mais comme aucune force de police n’est arrivée, la campagne a annulé l’événement et s’est poursuivie jusqu’à Austin.

San Marcos a réglé un procès distinct déposée par les mêmes trois démocrates contre la policeacceptant de payer 175 000 $ et d’imposer une formation sur la violence politique aux forces de l’ordre.

Davis a témoigné qu’elle avait l’impression d’être « prise en otage » et qu’elle avait cherché à se faire soigner pour son anxiété.

Dans les jours précédant l’événement, les démocrates ont également été intimidés, harcelés et ont reçu des menaces de mort, selon le procès.

« J’ai l’impression qu’ils s’amusaient à nous faire peur », a témoigné Davis. « C’est traumatisant pour nous tous de revivre cette journée. »

Dans ses déclarations liminaires, un avocat des plaignants a déclaré que les organisateurs du convoi avaient ciblé le bus dans une attaque calculée pour intimider les démocrates en violation de la « loi Ku Klux Klan », une loi fédérale de 1871 qui interdit la violence politique et l’intimidation.

« Nous sommes ici à cause d’actions qui mettent la vie des gens en danger », a déclaré Samuel Hall, avocat au cabinet Willkie Farr. & Gallagher. Les plaignants, a-t-il dit, ont été « littéralement chassés de la ville par un essaim de camions ».

Les six conducteurs du train Trump ont réussi à faire annuler les événements restants de la campagne au Texas dans une guerre qu’ils croyaient être « entre le bien et le mal », a déclaré Hall.

Deux groupes de défense à but non lucratif, Texas Civil Rights Project et Protect Democracy, représentent également les trois plaignants.

Les avocats des accusés, accusés d’avoir conduit et organisé le convoi, ont déclaré qu’ils n’avaient pas conspiré pour envahir les démocrates dans le bus, qui aurait pu quitter l’autoroute à tout moment.

« Il s’agissait d’un rassemblement politique. Il ne s’agissait pas d’une conspiration visant à intimider les gens », a déclaré l’avocat Jason Greaves, qui représente deux des conducteurs.

La défense a également fait valoir que les actions de leurs clients relevaient du droit à la liberté d’expression et que le procès était un effort concerté pour « drainer l’argent des conservateurs », selon Francisco Canseco, avocat de trois des accusés.

« C’était un groupe enthousiaste qui cherchait à soutenir et à défendre un candidat de leur choix de manière très bruyante », a déclaré Canseco lors des déclarations d’ouverture.

Le mois dernier, la défense a perdu sa tentative de faire trancher l’affaire en sa faveur sans procès. Le juge a écrit que « le fait d’agresser, d’intimider ou de menacer autrui de manière imminente par la force ne constitue pas une expression protégée ».

