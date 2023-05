Un convoi de l’ambassade américaine au Nigeria attaqué, faisant quatre morts

« Nous ne connaissons pas encore le motif de l’attaque, mais nous n’avons aucune indication pour le moment qu’elle visait notre mission », a déclaré Blinken. Le personnel de l’ambassade des États-Unis au Nigeria travaille avec des responsables locaux pour « vérifier l’emplacement et l’état » des membres du convoi qui sont toujours portés disparus, a-t-il ajouté.

Des assaillants ont attaqué mardi un convoi de deux véhicules du gouvernement américain au Nigeria, tuant quatre personnes et laissant certains membres du convoi « sans nouvelles », a déclaré mercredi le secrétaire d’État Antony Blinken dans un communiqué.

Le convoi transportait neuf ressortissants nigérians : cinq employés de la mission américaine et quatre membres de la police nigériane, a indiqué le département d’État. Ils se trouvaient dans la zone du gouvernement local d’Ogbaru, dans le sud-est de l’État d’Anambra, avant la visite de diplomates américains dans le cadre d’un projet d’intervention en cas d’inondation.

« Les voyous ont assassiné deux des membres de la Force mobile de la police et deux membres du personnel du consulat, et ont incendié leurs corps et leurs véhicules », a déclaré Tochukwu Ikenga, un porte-parole de la police d’Anambra, a rapporté l’AP.