Un convoi d’aide pénètre dans la zone rebelle syrienne avant le vote clé de l’ONU

IDLIB, Syrie (AP) – Un convoi humanitaire a livré dimanche des fournitures nécessaires de toute urgence au dernier bastion rebelle syrien, un jour avant que le Conseil de sécurité de l’ONU ne vote sur une résolution qui déterminerait si les livraisons d’aide au territoire dévasté par la guerre peuvent continuer .

Le conflit en Syrie a tué des centaines de milliers de personnes et déplacé la moitié de la population d’avant-guerre du pays de 23 millions depuis qu’il a commencé en mars 2011.

Le convoi de 18 camions est entré dans la région d’Idlib par les lignes de front tenues par les forces gouvernementales syriennes.

La Russie, qui est alliée au président syrien Bashar Assad, a décidé de remplacer l’aide humanitaire traversant la frontière turque vers la Syrie par des convois comme celui de dimanche, qui traversent des zones contrôlées par le gouvernement. Dans les premières années de la guerre, la Turquie a fortement soutenu les rebelles syriens.

En juillet, le Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé une résolution prolongeant les livraisons d’aide humanitaire à Idlib, qui abrite 4,1 millions de personnes. De nombreuses personnes réfugiées dans la région ont été déplacées à l’intérieur du pays par le conflit qui dure depuis près de 12 ans.

La Russie devrait s’abstenir lors du vote de lundi. Le projet de résolution poursuivrait les livraisons d’aide via le point de passage de Bab al-Hawa vers le nord-ouest de la Syrie tenu par les rebelles pendant six mois, jusqu’au 10 juillet.

À Idlib, des dizaines d’ambulanciers paramédicaux ont manifesté dimanche devant un centre médical principal contre toute tentative de la Russie à l’ONU d’empêcher le flux d’aide en provenance de Turquie.

Vendredi, 14 camions d’aide ont traversé la Turquie par le point frontière de Bab al-Hawa – la seule connexion terrestre d’Idlib avec le monde extérieur.

Le mois dernier, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a averti dans un rapport que la situation humanitaire déjà désastreuse en Syrie s’aggravait, et a déclaré que si les livraisons d’aide de la Turquie à Idlib n’étaient pas renouvelées, des millions de Syriens pourraient ne pas survivre à l’hiver.

En juillet 2020, la Chine et la Russie ont opposé leur veto à une résolution de l’ONU qui aurait maintenu deux points de passage frontaliers depuis la Turquie pour l’aide humanitaire vers le bastion rebelle du nord de la Syrie. Quelques jours plus tard, le conseil a autorisé l’acheminement de l’aide par un seul de ces points de passage, Bab al-Hawa, et c’est le cas depuis.

La Russie a déclaré à plusieurs reprises que les livraisons d’aide transfrontalière qui ont commencé en 2014 étaient censées être temporaires.

Guterres a déclaré que les livraisons ont augmenté à travers les lignes de conflit dans le pays, comme la livraison de dimanche, pour laquelle la Russie a fait pression. Mais il a dit qu’ils ne peuvent pas remplacer “la taille ou la portée de l’opération transfrontalière massive des Nations Unies”.

