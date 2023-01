Un convoi d’aide pénètre dans la zone rebelle syrienne avant le vote clé de l’ONU

Le conflit en Syrie a tué des centaines de milliers de personnes et déplacé la moitié de la population d’avant-guerre du pays de 23 millions depuis qu’il a commencé en mars 2011.

La Russie devrait s’abstenir lors du vote de lundi. Le projet de résolution poursuivrait les livraisons d’aide via le point de passage de Bab al-Hawa vers le nord-ouest de la Syrie tenu par les rebelles pendant six mois, jusqu’au 10 juillet.

Le mois dernier, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a averti dans un rapport que la situation humanitaire déjà désastreuse en Syrie s’aggravait, et a déclaré que si les livraisons d’aide de la Turquie à Idlib n’étaient pas renouvelées, des millions de Syriens pourraient ne pas survivre à l’hiver.

En juillet 2020, la Chine et la Russie ont opposé leur veto à une résolution de l’ONU qui aurait maintenu deux points de passage frontaliers depuis la Turquie pour l’aide humanitaire vers le bastion rebelle du nord de la Syrie. Quelques jours plus tard, le conseil a autorisé l’acheminement de l’aide par un seul de ces points de passage, Bab al-Hawa, et c’est le cas depuis.