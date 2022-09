Un contrôle routier de routine à Kelowna révèle un délinquant violent recherché – Kelowna Capital News

L’individu avait plusieurs condamnations pénales et un nombre excessif de contacts avec la police

Un contrôle routier de routine effectué par la GRC à Kelowna a permis d’attraper un délinquant violent recherché.

Un agent de la patrouille routière de la Colombie-Britannique effectuait des contrôles de la circulation le 2 septembre et a remarqué un véhicule dont le pare-brise était gravement fissuré. Lorsqu’ils ont été arrêtés, ils ont identifié le conducteur comme un délinquant violent local recherché en vertu de deux mandats en cours.

Le conducteur a été arrêté et restera en détention jusqu’à sa comparution devant le tribunal mardi 6 septembre.

L’individu a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et d’un nombre excessif de contacts avec la police, l’incident le plus grave s’étant produit en août 2022, lorsqu’il a été arrêté et accusé d’agression armée à West Kelowna.

Peu de temps après, ils ont enfreint les conditions de l’ordre de libération, ce qui a causé plusieurs problèmes de sécurité. La GRC de West Kelowna a demandé des mandats d’arrêt contre lui.

