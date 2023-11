Un contrôle excessif des parents peut entraîner des problèmes de dysmorphie corporelle à long terme

Des recherches récentes publiées dans le Journal des troubles affectifs a découvert que les parents qui font preuve d’un contrôle excessif et d’une intrusion dans la vie de leur enfant peuvent contribuer au développement de problèmes d’image corporelle à l’âge adulte.

Les préoccupations dysmorphiques, caractérisées par une concentration intense sur les défauts d’apparence perçus et des comportements parfois compulsifs (par exemple, se gratter la peau), peuvent avoir un impact significatif sur le bien-être physique et mental.

Bien qu’il s’agisse d’un symptôme clé du trouble dysmorphique corporel, l’inquiétude dysmorphique peut également être détectée dans d’autres contextes psychiatriques et médicaux, et plus généralement encore chez des individus non cliniques qui ne présentent aucun trouble.

Pourtant, peu de recherches ont été menées sur les facteurs contribuant aux préoccupations dysmorphiques. Une étude récente a suggéré une forte association entre les préoccupations dysmorphiques et les traumatismes de l’enfance, qui englobent diverses formes de maltraitance, y compris le contrôle excessif des parents.

“Le contrôle excessif des parents peut être assimilé à de la violence émotionnelle dans la mesure où il expose l’enfant aux soins d’un soignant effrayé, à un monde perçu comme toujours menaçant et à une vision de soi faible et menacée”, ont décrit les auteurs de l’étude, dirigée par Elena De. Rossi de l’Université européenne de Rome en Italie.

Pour étudier plus en détail cette association entre le contrôle excessif des parents et les préoccupations dysmorphiques chez les adultes, une enquête en ligne a été menée auprès de 508 femmes et 206 hommes âgés de 18 à 77 ans.

La gravité de l’inquiétude dysmorphique a été évaluée à l’aide du questionnaire Body Image Concern Inventory, le surcontrôle parental a été évalué en se concentrant sur la section « surcontrôle » du questionnaire Measure Of Parental Style, et enfin l’exposition à différents types de traumatismes infantiles a été mesurée à l’aide du questionnaire Childhood. Questionnaire sur les traumatismes – Formulaire court.

Des informations sociodémographiques et cliniques ont également été collectées, telles que la consommation de tabac/alcool et la présence de troubles psychiatriques/neurologiques.

Des analyses statistiques ont été menées, qui ont confirmé que le contrôle excessif des parents était associé à la gravité des préoccupations dysmorphiques. Il s’agit d’une association indépendante, ce qui signifie que les deux facteurs sont étroitement liés et ne dépendent ni ne sont influencés par d’autres facteurs.

Les auteurs ont proposé une théorie qui pourrait expliquer cette relation significative : « Les attitudes parentales consistant à remplacer l’enfant dans la gestion de sa propre vie peuvent créer un sentiment de soi caractérisé par des défectuosités, de la fragilité et de l’inadéquation, et peuvent favoriser des perceptions du monde comme étant exigeant, menaçant, [and] jugement. Impliquant l’image corporelle, ces représentations internes altérées expliqueraient l’inquiétude dysmorphique par la honte, l’anxiété et l’attente d’un rejet social.

En d’autres termes, un contrôle parental excessif peut amener l’enfant à développer des sentiments d’incapacité et de faiblesse, ce qui l’amène à percevoir le monde comme un endroit difficile et critique auprès duquel il cherche à se protéger. Ces points de vue modifiés se manifestent finalement par des sentiments d’embarras et d’anxiété quant à la façon dont ils perçoivent leur propre corps.

Les chercheurs ont également émis l’hypothèse d’une autre explication de cette relation : « l’intrusion parentale peut nuire à la capacité de l’enfant à s’identifier et à gérer ses états internes, conduisant à des stratégies automatiquement dysfonctionnelles pour répondre aux défauts corporels perçus et à l’appréhension sociale ».

En termes simples, un contrôle et une implication extrêmes des parents dans la vie de leurs enfants peuvent ne pas permettre à ces derniers d’apprendre à gérer leurs propres émotions et pensées, ce qui peut amener l’enfant à développer des stratégies inutiles pour gérer ses propres problèmes d’image corporelle et ses inquiétudes sociales.

Les auteurs soulignent certaines limites. Le rapport de masculinité dans l’étude était déséquilibré, avec une proportion élevée de femmes participant à l’étude (71 %). La conception de l’étude reposait également sur des mesures d’auto-évaluation rétrospectives. Autrement dit, il a été demandé aux participants de se remémorer des expériences passées, qui peuvent comporter des éléments de biais.

Néanmoins, ces résultats ont des implications significatives pour les politiques de prévention et les interventions cliniques, soulignant l’importance d’évaluer le comportement parental et les relations parent-enfant chez les individus présentant des niveaux élevés de préoccupation dysmorphique.

L’étude, “Le contrôle excessif des parents est associé à la gravité des préoccupations dysmorphiques : une étude transversale», a été rédigé par Elena De Ross, Benedetto Farina, Mauro Adenzato, Giuseppe Alessio Carbone, Rita B. Ardito et Claudio Imperatori.