Les douanes aériennes de Chennai ont déclaré lundi que de l’or, pesant 286 grammes et valant Rs 14,12 lakh, avait été saisi par une personne qui avait tenté de le faire passer en contrebande dans le pays caché dans divers articles de soins personnels.

Dans un communiqué publié ici, la Commission des douanes de l’aéroport international de Chennai a déclaré que Syed Nadeem Ur Rehman, 33 ans, de Chennai, qui était arrivé sur un vol IndiGo, avait été intercepté lundi à la sortie, soupçonné de transporter l’or alors qu’il se précipitait dans le canal vert.

Il a été interrogé, mais parce qu’il a répondu de manière évasive, son bagage d’enregistrement a été emmené pour examen.

À l’ouverture, cinq bouteilles de baume du tigre, six boîtes de crème Nivea, trois mini-voitures de course et deux coupe-ongles ont été retrouvés cachés parmi ses effets personnels.

Lors de l’enquête, 11 pièces rondes coupées en or ont été trouvées cachées dans des bouteilles de baume et de crème et trois pièces d’or dans le fond de petites voitures.

En examinant de plus près, les ciseaux à ongles se sont avérés multifonctionnels et avaient un ouvre-bouteille et de petites attaches de lame. Quatre d’entre eux se sont avérés être en or.

De plus, lors de sa fouille personnelle, un mors taillé en or a été retiré de sa poche.