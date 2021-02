Au printemps dernier, alors que les vaccins contre le coronavirus n’étaient qu’une lueur d’espoir, l’administration Trump a attribué le premier de deux contrats sans appel d’offres d’une valeur maximale de 44 millions de dollars à un cabinet de conseil national pour aider les patients à s’inscrire pour être vaccinés et les États à collecter des données détaillées sur les vaccinés. .

Le résultat a été VAMS, un système de gestion de l’administration des vaccins construit par la firme Deloitte, qui a été rejeté par la plupart des États et est devenu un objet de mépris. Et maintenant, un expert en vaccination qui avait offert au gouvernement son propre traqueur de vaccination de masse à un prix inférieur à celui de Deloitte accuse l’entreprise et les Centers for Disease Control and Prevention d’avoir volé sa propriété intellectuelle.

Tiffany Tate, la directrice exécutive du Maryland Partnership for Prevention, a fait cette allégation dans un lettre de cessation et de désistement obtenue par le New York Times, et a par la suite confirmé son authenticité lors d’un entretien avec son avocat vendredi. Mme Tate, qui a passé deux décennies à diriger des cliniques de vaccination dans des communautés mal desservies, a déclaré qu’elle avait présenté sa plate-forme en mai pour les responsables de Deloitte identifiés par le CDC comme consultants.

Le CDC a exprimé son intérêt à l’acheter, a-t-elle déclaré. Mais les centres ont plutôt demandé à Deloitte, sans appel d’offres, de construire son propre système, rejetant les avertissements des responsables de la santé et des responsables de la vaccination des États et des collectivités locales selon lesquels il n’était pas sage de déployer une plate-forme non testée au milieu d’une crise.