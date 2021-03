Saina attend également ses résultats pour ses tests COVID-19 et le duo s’était rendu sur Twitter pour exprimer son mécontentement. Saina et HS Prannoy ont dû vivre une expérience similaire en Thaïlande en janvier lorsqu’ils étaient revenus positifs à un test COVID-19, mais ont été autorisés à concourir plus tard après une enquête plus approfondie. En octobre dernier, Lakshya Sen avec Ajay Jayaram et Shubhankar Dey ont été forcés de quitter le SaarLorLux Open après que DK Sen eut été testé positif au COVID-19.

Il a également déclaré que «suite à un nombre plus élevé que prévu de tests non concluants et positifs, une enquête complète sur le processus de test et de laboratoire a été menée en consultation avec des représentants de Public Health England et des sociétés de test concernées.

