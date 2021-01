LAGOS, Nigéria – Christopher Johnson était connu pour deux choses. Sa danse enthousiaste dans la rue, qui a fait rire tout le monde. Et son habitude de lancer des insultes aux étrangers, ce qui lui causait constamment des ennuis.

Ainsi, lorsque M. Johnson est décédé fin septembre, probablement d’une septicémie après une blessure à la jambe selon des amis, tout le monde à Oluti, son quartier animé de la plus grande ville du Nigéria, l’a entendu.

Tout le monde, sauf le registraire du gouvernement chargé d’enregistrer les décès.

Alors que la pandémie de coronavirus a balayé le monde en 2020, il est devenu de plus en plus évident que dans la grande majorité des pays du continent africain, la plupart des décès ne sont jamais officiellement enregistrés. Des données fiables sur les décès d’un pays et leurs causes sont difficiles à trouver, ce qui signifie que les gouvernements peuvent passer à côté des menaces sanitaires émergentes – qu’il s’agisse d’Ebola ou du coronavirus – et doivent souvent formuler une politique de santé à l’aveuglette.

On dit souvent que Covid-19 a largement contourné l’Afrique. Certains épidémiologistes estiment que sa population jeune était moins à risque; d’autres que l’exposition préalable à d’autres coronavirus a donné une certaine protection. Mais comme d’autres maladies, son véritable bilan ici ne sera probablement jamais connu, en partie parce que les taux de mortalité élevés ne peuvent pas être utilisés comme une mesure comme ils le sont ailleurs.