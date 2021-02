Un conte pakistanais-américain bouleverse les attentes à l’écran et dans la vie

Bilal – qui est né aux États-Unis mais a grandi au Nigéria et au Pakistan – a écrit le scénario il y a 10 ans. Mais elle a commencé à lever des fonds pour de bon au début de la présidence Trump. L’interdiction de voyager imposée par son administration, qui affectait les immigrants de plusieurs pays à majorité musulmane et a depuis été annulée, l’a horrifiée et a renouvelé son désir de présenter les musulmans sous un autre jour à l’écran. Le film a reçu critiques largement positives quand il a été sélectionné pour South by Southwest l’année dernière (avant que ce festival ne soit annulé à cause de la pandémie). Vendredi, le film est sorti le principales plateformes de streaming .

L’histoire du film marque un départ par rapport à la façon dont les musulmans et les sud-asiatiques ont généralement été décrits dans le cinéma américain: les parents sont généralement décrits comme oppressifs et rigides. Les femmes ont très peu de pouvoir. Et c’est, bien sûr, en supposant que l’exploration de l’islam n’est pas immédiatement liée au terrorisme. Le film de Bilal raconte une histoire sur le fait d’être un musulman américain après les attentats du 11 septembre, une expérience qui peut signifier un choc d’identité culturelle sur plusieurs fronts.

De nombreux enfants de parents sud-asiatiques trouveront la trajectoire de Bilal familière, à l’exception de ce qui s’est passé ensuite. Elle a tout abandonné après avoir obtenu son diplôme. Sur un coup de tête, Bilal a choisi de devenir cinéaste, au grand désarroi de ses parents, avec qui l’art n’a jamais été discuté. C’était un métier qu’elle connaissait peu, sauf qu’elle était sûre qu’au fond elle était une conteuse, pas une scientifique. Depuis, elle a écrit et réalisé plusieurs courts métrages et deux autres longs métrages.

Comment Bilal est entré dans le cinéma lui-même est une histoire de défier les normes. Lorsqu’elle est arrivée aux États-Unis en provenance du Pakistan en 2000 à 17 ans, elle avait un avenir radieux pratiquement garanti. Après s’être qualifiée pour l’Olympiade asiatique de physique – une compétition internationale de physique – elle a reçu une bourse complète pour fréquenter le prestigieux California Institute of Technology. Elle a ensuite obtenu un diplôme en sciences de l’environnement et en génie ainsi que la possibilité de poursuivre une carrière stable et potentiellement lucrative en tant que scientifique – une carrière qui ferait la fierté de ses parents sud-asiatiques, également scientifiques.

Ils n’étaient tout simplement pas sûrs que j’allais pouvoir joindre les deux bouts. Ma mère a dit très clairement que les cinéastes et les gens de cette industrie ne réussissent qu’en fonction de qui ils connaissent et de combien d’argent ils ont. Et elle a dit: «Nous ne connaissons personne.»

Mes parents [started] de zéro. Leurs parents ont émigré de l’Inde britannique au Pakistan dans la partition et ont tout quitté. Le père de mon père a fini par ouvrir un atelier de mécanique et d’automobile, et le père de ma mère était maître de poste. Pour eux, l’éducation était tout.

Vos parents ont-ils désapprouvé?

Ma mère a définitivement désapprouvé, je pense, pendant très longtemps. Elle serait assise avec les tantes et tout le monde parlerait de la façon dont leurs enfants sont allés à l’école et poursuivent maintenant des études d’ingénierie ou de toute autre entreprise. [job] – et elle serait juste comme, « Ouais, Iram est allé à Caltech, » et puis il y aurait le silence. Mais maintenant, je pense qu’elle le comprend et ils sont fiers. Il leur est également difficile de comprendre ce qu’est le succès. Pour eux, le succès est un Oscar.

Comment votre expérience scientifique a-t-elle influencé votre réalisation de films?

Je crois fondamentalement que l’esprit de l’artiste et l’esprit du scientifique sont très similaires car tous deux sont tournés vers la curiosité.

En ce qui concerne la relation père-fille dans le film, avez-vous délibérément tenté de subvertir les attentes de ce que le public attend des représentations sud-asiatiques?

Le fait est qu’il y a beaucoup de pères dans le monde qui sont extrêmement gentils et positifs avec leurs filles, et cela existe. Même le grand-père, c’est toujours un homme très doux et doux. Et j’étais un peu fatigué de voir ce récit. Je ne pense pas que c’était une chose consciente: « Oh OK, voici ce thème, faisons-en un peu le contraire. » Je pense juste que c’était toujours une autre chose avec laquelle j’ai souvent lutté, que je sens que parfois les femmes ont été conditionnées à pousser davantage le patriarcat.

Quel impact pensez-vous que le film peut avoir aujourd’hui, surtout après la présidence Trump?

La bigoterie anti-musulmane est très présente; les communautés de couleur doivent protéger [themselves] encore plus en termes de surveillance. Et le fait que c’est une famille qui est comme la vôtre – [the film can] humanisez et connectez-vous pour ne pas considérer les musulmans comme des licornes, mais ils sont en fait comme des gens que vous connaissez, comme vos voisins. Nous espérons donc simplement fournir un autre point de données sur ce que signifie être musulman-américain et, espérons-le, créer plus de similitudes.

Parce qu’au fond de tout cela, c’est l’histoire d’une famille essayant de se reconnecter. Oui, ils sont musulmans. Mais il s’agit de secrets, de traumatismes intergénérationnels, de conflits, de ces choses.