Un consultant va atteindre des sommets dans 32 comtés dans le cadre d’une collecte de fonds en hommage à sa belle-sœur

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Un consultant hospitalier se prépare à gravir le plus haut sommet de chaque comté de l’île d’Irlande en une semaine à la mémoire de sa belle-sœur.

Richard Horgan, un obstétricien et gynécologue consultant basé à Cork, relèvera le défi le mois prochain, près de cinq ans après le décès de la plus jeune sœur de sa femme, Orla Gosnell, 38 ans.

Le consultant et père de trois enfants, âgé d’une quarantaine d’années, collectera des fonds pour la maternité de l’université de Cork, par le biais de la CUH Charity, dans l’espoir d’utiliser les fonds collectés pour créer des espaces dédiés aux patients et au personnel.

Mme Gosnell, une assistante sociale, est décédée en décembre 2018, cinq mois après avoir accouché de son cinquième enfant au CUMH.

Le défi « 32 County Peaks in a Week » du Dr Horgan le verra tenter d’escalader des sommets dans quatre à cinq comtés chaque jour.

Il se terminera par l’une des plus hautes montagnes d’Irlande, le Galtymore, haut de 918 mètres, à la frontière Limerick/Tipperary.

Il espère être rejoint par le mari de Mme Gosnell, Robert, et d’autres membres de la famille lors de cette dernière ascension le 22 juillet.

Le médecin, qui est un marcheur passionné qui a déjà conquis le Kilimandjaro, espère récolter au moins 10 000 euros pour la CUH Charity.

« L’échec n’est pas une option », a-t-il déclaré.

Les 32 sommets représentent une ascension combinée d’environ 16 000 mètres, soit presque le double de la hauteur du mont Everest.

Le médecin, qui sera soutenu par un collègue tout au long, campera la nuit à la base du premier pic du lendemain matin.

Il a dit que l’inspiration pour le défi venait de son fils de neuf ans.

Le Dr Horgan a déclaré que la semaine sera émouvante et qu’il emportera avec lui de précieux souvenirs de Mme Gosnell, passionnée de théâtre et de chant.

« Elle était si dynamique, il s’agissait toujours de la solution plutôt que du problème avec elle », a-t-il déclaré.

«Elle n’a jamais été du genre à laisser les choses glisser, elle posait des questions sur les choses et n’était jamais du genre à éviter les conversations sensibles si quelque chose devait être dit – et j’admire cela.

«Elle aimait les enfants, était brillante avec eux, aimait être enceinte mais voulait toujours être impliquée et tout savoir sur ses soins. Cela se perpétue dans ses cinq enfants fabuleux.

« Ce qui a toujours été au premier plan dans mon travail, c’est l’expérience du patient, l’expérience de la mère, même dans les mauvais résultats et de rendre l’expérience aussi positive que possible.

« Quand j’entre dans la maternité, il y a de magnifiques couloirs vitrés et il y a la possibilité d’installer des bancs ou des sièges, on a trois étages pour travailler et on pourrait le faire à tous les étages.

« C’est simplement un endroit où les patients, leurs partenaires et le personnel peuvent aller s’asseoir, prendre un moment, discuter, prendre un appel téléphonique, avoir ces quelques minutes. »

Le Dr Horgan a déclaré qu’il espérait que le nouvel espace comprendrait un symbole rappelant spécifiquement Mme Gosnell et ses expériences au CUMH.

Pour plus d’informations ou pour soutenir le défi, visitez www.idonate.ie/fundraiser/DrRichardHorgan32CountyPeaks