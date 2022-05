Un consultant pétrolier dit que l’hypocrisie de Shell sur le changement climatique l’a forcée à partir

Caroline Dennett en était à sa 11e année en tant que consultante en sécurité opérationnelle travaillant avec le géant pétrolier Shell lorsqu’elle a vu un clip d’actualité d’une manifestation climatique devant son siège britannique. L’un des manifestants, du groupe Extinction Rebellion, portait une pancarte indiquant “Insiders wanted”, demandant aux employés de prendre contact s’ils avaient quelque chose à dire.

Elle l’a fait. Lundi, Dennett l’a dit aussi publiquement que possible – rompant son contrat avec la société dans un e-mail et une vidéo d’accompagnement envoyés au comité exécutif de Shell au sujet de son hypocrisie sur le changement climatique. Dans sa lettre de démission, elle a accusé Shell d'”avoir échoué à une échelle planétaire massive”, notant qu’elle “n’est pas en train de réduire le pétrole et le gaz, mais qu’elle prévoit d’explorer et d’extraire beaucoup plus”.

Shell a promis d’atteindre zéro émission nette en moins de 30 ans et vante son soutien à l’action climatique dans des communiqués de presse et des publicités. Mais la société continue d’étendre de nouveaux forages qui garantissent pratiquement que le monde dépassera les 2 degrés Celsius de réchauffement.

Sa lettre de démission indiquait : « Shell opère au-delà des limites de conception de nos systèmes planétaires. Shell ne met pas en œuvre de mesures pour atténuer les risques connus. Shell ne place pas la sécurité environnementale avant la production.

Au cours de la dernière décennie, Dennett, qui dirige une petite entreprise qui comptait Shell comme son plus gros client, a interrogé 20 000 employés sur au moins 65 projets à travers le monde pour trouver les points faibles des procédures de sécurité de l’entreprise. Sa dernière mission pour Shell était d’arpenter pour deux nouveaux projets dans le delta du Niger, une région d’exploitation pétrolière particulièrement polluée au Nigeria.

Shell n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la démission de Dennett.

Le rôle de l’industrie pétrolière dans le changement climatique a entraîné des problèmes de recrutement notables pour les géants pétroliers, et ses sous-traitants, y compris les agences de relations publiques, sont de plus en plus surveillés. Un nombre croissant refusent de travailler pour l’industrie. L’année dernière, un ingénieur Exxon de 16 ans a démissionné en raison de l’inaction de l’entreprise face au changement climatique. Et l’e-mail de Dennett comprend un plaidoyer pour que les autres reconsidèrent leur rôle de travail pour le grand pétrole. « J’ai de la chance de pouvoir faire ce choix, et je reconnais que de nombreuses personnes chez Shell ne sont peut-être pas dans une telle situation. Mais l’industrie des combustibles fossiles appartient au passé, et si vous avez la possibilité d’en sortir, veuillez vous éloigner et vous diriger vers une carrière plus durable, et aidez-nous tous à nous mettre sur la voie d’un avenir véritablement plus sûr.

Vox a parlé à Dennett de sa décision de démissionner publiquement. Une transcription de notre conversation est ci-dessous, éditée pour plus de longueur et de clarté.

Qu’est-ce qui vous a poussé à décider aujourd’hui d’arrêter de travailler avec Shell ?

Je ne peux pas continuer à travailler pour, avec ou soutenir une entreprise qui ignore aveuglément toutes les sonnettes d’alarme.

C’est un peu comme si quelqu’un vous demandait d’aller travailler dans l’industrie du tabac. J’ai continué aussi longtemps que possible parce que je suis fermement convaincu que pendant qu’ils fonctionnent, les gens doivent être en sécurité. Nous devons prévenir autant de fuites que possible. Nous devons prévenir autant d’incidents majeurs que possible. Mais il arrive un moment où il est juste temps de divorcer. J’en suis arrivé au point où je ne peux pas vivre avec ma propre conscience pour continuer à soutenir une entreprise qui ne se soucie pas de manière si flagrante de ce qui se passe avec le climat et les personnes à qui cela nuira.

Mais le travail que j’ai fait chez Shell a été précieux en termes de prévention des dommages aux personnes et de prévention des fuites de pétrole et de gaz. Je suppose que je me suis rassuré que c’est un compromis. En faisant cela, je l’aide à rester aussi sûr qu’il peut l’être, pendant qu’il fonctionne, mais avec l’espoir qu’il allait faire la transition et que nous nous dirigerions vers plus d’énergies renouvelables et que nous ralentirions en termes de nouvelle exploration. Plus récemment, j’ai appris qu’ils construisaient toujours de nouveaux développements pétroliers et gaziers et qu’ils recherchaient toujours de nouvelles réserves. Nous ne pouvons plus faire ça.

Tous les avertissements sont là : l’Agence internationale de l’énergie, la COP 26 et les Nations unies. [UN Secretary-General] António Guterres dit que c’est une folie économique et morale de continuer à chercher de nouveaux pétroles et gaz et de nouveaux combustibles fossiles. Les gouvernements du monde disent non, vous ne pouvez pas avoir de nouvelle extraction de pétrole et de gaz. Je pense que c’est une chose de voir une entreprise passer en toute sécurité à une nouvelle énergie, mais c’en est une autre de dire que je soutiens toujours les nouvelles extractions.

Vous avez interrogé de nombreux travailleurs du secteur pétrolier et gazier, des opérateurs sur site aux cadres supérieurs. Quelle est la culture d’entreprise sur le changement climatique ?

C’est un double discours. D’un côté, vous savez, Shell dit : « Nous sommes très concentrés sur la sécurité et nous ne voulons pas qu’un individu soit blessé. Et pourtant, nous nuisons à des millions de personnes en continuant à extraire du pétrole et du gaz à cause du CO2 qui est pompé dans l’atmosphère.

C’est une industrie qui est généralement très axée sur l’atténuation des risques, mais elle n’atténue aucun des risques liés aux changements climatiques.

Les sondages que nous menons offrent énormément d’occasions aux gens de donner des commentaires ouverts dans les questionnaires et dans les sondages en ligne. Ils peuvent taper quelque chose qui, selon eux, doit être amélioré. Je ne pense pas avoir jamais entendu parler du changement climatique. Peut-être quelque chose à propos, vous savez, de la non-pollution locale et des risques autour de cela, autour des sites opérationnels. Mais c’est incroyable que personne n’en parle vraiment. Je dirais que très récemment, l’un d’entre eux a mentionné l’objectif net zéro d’ici 2050. Mais cela représente une personne en 11 ans, parlant à plus de 20 000 personnes, et c’est assez surprenant.

Il vit dans les communiqués de presse et sur le site Web, mais il ne vit pas dans le [company] Culture.

Quel genre de réponse espérez-vous voir de Shell ?

J’aimerais qu’ils s’engagent à ne pas rechercher davantage de réserves de pétrole et de gaz à exploiter où que ce soit dans le monde. Nous devons nous éloigner des combustibles fossiles si nous voulons un avenir viable pour tout le monde. L’industrie pétrolière et gazière connaît la science : il y a de bonnes preuves, ils ont créé la science autour de cela. Ce que j’aimerais voir, c’est que Shell utilise son capital, sa puissance humaine, ses compétences et ses grandes capacités de pionnier qui nous ont permis de progresser rapidement vers un avenir renouvelable il y a 150 ans.

Ils avaient une fois une vision de ce à quoi pourrait ressembler un bon avenir, et ils pensaient que c’était le pétrole et le gaz. Nous savons que cela ne peut plus nous assurer un avenir sûr.

J’aimerais vraiment que les dirigeants de Shell et le conseil d’administration se regardent vraiment dans le miroir et se demandent s’ils croient vraiment que leur vision d’une plus grande expansion et extraction de pétrole et de gaz assure vraiment un avenir pour l’humanité.

Quel genre de rôle les entrepreneurs et les sociétés de conseil pourraient-ils jouer pour faire pression sur les entreprises de combustibles fossiles pour qu’elles changent ?

Il est assez difficile de demander à des personnes de s’en aller, et je me sens un peu mal à l’aise même en suggérant aux gens qu’ils pourraient vouloir le faire. Parce que si vous êtes un travailleur de première ligne, quelque part comme le Nigeria, vous avez le choix entre travailler dans l’industrie pétrolière et gazière ou ne pas nourrir votre famille. Ils n’ont pas la possibilité d’avoir un plan de sortie de Shell à moins qu’il ne s’agisse d’aller vers une autre entreprise de combustibles fossiles. C’est donc à ceux qui ont créé le problème en premier lieu de résoudre le problème.

Dans quelle position cela place-t-il une entreprise comme Shell lorsque de grandes entreprises coupent les ponts ?

Avec le prochain [annual general meeting] la semaine prochaine, ils envisagent d’avoir une validation de leur politique et stratégie climatiques actuelles. Ce n’est probablement pas très brillant.

Ceux qui ont encore de l’influence doivent être très clairs sur ce qu’ils demandent pour l’avenir. Et je pense que ceux qui ont moins d’influence mais qui ont encore de l’argent doivent le retirer.

Cela doit être une sorte de famine de l’industrie des combustibles fossiles parce que c’est seulement, en fin de compte, leur ligne de profit qui leur fera voir qu’il existe une alternative. C’est ça qui me frustre. Je ne comprends pas pourquoi des sociétés comme Shell ne convertissent pas tout leur capital, leur puissance technique et humaine en une vision plus verte de l’avenir.