Un consultant informatique lance une action en justice devant la Haute Cour après avoir affirmé que ses droits humains avaient été violés lorsque son ex-femme avait pu divorcer parce qu’il « travaillait trop et ne partait jamais en vacances ».

Charles Ayeh-Kumi, 64 ans, de Farnborough, Hampshire, entreprendra une action en justice plus tard ce mois-ci pour contester ce qu’il dit être les lois anglaises sur le divorce « faciles ».

Le père de deux enfants, qui n’a aucune formation juridique, a commencé à examiner la législation après le divorce de son ex-femme Marion en 2018 – deux ans après avoir déclaré qu’elle souhaitait une séparation.

M. Ayeh-Kumi, qui a deux filles avec son ex-partenaire, a déclaré qu’elle avait cité un « comportement déraisonnable » et affirmait qu’il « travaillait trop » et « n’était pas parti en vacances » avec elle et leurs deux filles.

Cependant il affirme que l’utilisation du terme «comportement déraisonnable» comme motif de divorce dans les tribunaux anglais est trop vague car elle n’est pas définie dans la loi, ce qui rend la séparation trop facile.

Charles Ayeh-Kumi, 64 ans, de Farnborough, Hampshire, (à droite avec son ex-femme Marion), conteste ce qu’il dit être les lois anglaises sur le divorce « faciles »

Il souhaite également faire pression pour l’abrogation de la législation sur le divorce «sans faute», qui doit entrer en vigueur à l’automne prochain, ce qui, selon lui, facilitera encore la séparation.

Le consultant informatique affirme que la loi de 1973 sur les causes matrimoniales enfreint l’état de droit, la loi sur les droits de l’homme ainsi que la Convention européenne des droits de l’homme.

Il souhaite que cela soit modifié afin que le «comportement déraisonnable» soit défini dans la loi et que les couples aient la possibilité de présenter une demande de divorce conjointe, plutôt qu’une partie la signifiant contre une autre.

Mais M. Ayeh-Kumi doit comparaître virtuellement devant la Haute Cour le 16 décembre pour défendre son affaire à financement participatif – alors que le tribunal demande le rejet de l’affaire.

Dans une déclaration soumise par l’ex-épouse de M. Ayeh-Kumi procédure de divorce, elle a écrit: «Mon mari était absent de la maison le soir et le week-end.

‘[He] ne sont pas venus lors de vacances en famille lorsque les enfants grandissaient ni à des concerts auxquels les enfants ont participé.

Mais M. Ayeh-Kumi a insisté sur le fait que tout au long de leur mariage, il n’y avait pas d’abus, physiques ou autres, et qu’ils étaient des partenaires égaux qui prenaient des décisions conjointes.

Le père affirme également que son ex-femme faisait référence à des vacances d’il y a plus de 20 ans – à une époque où le couple avait du mal à payer son hypothèque.

Il a déclaré: «Je suis un groupe solo. Si je ne travaille pas, je ne suis pas payé.

«J’avoue que j’ai raté quelques vacances en famille, et que je me suis mis à disposition des clients 24h / 24, 7j / 7, le week-end et tard le soir.

«C’est ainsi que je me différencie des grandes entreprises qui font ce que je fais et que je me sécurise davantage de clients.

«Nous avions du mal à payer notre hypothèque à l’époque. J’avais besoin de garder un toit au-dessus de la tête de ma femme et de mes filles.

Le consultant informatique a commencé à examiner la législation après le divorce de son ex-femme en 2018 et a cité un « comportement déraisonnable »

Il affirme que rien n’indiquait que Marion envisageait de le quitter avant le jour où, le jour de son 60e anniversaire, il y a cinq ans, elle a annoncé qu’elle voulait se séparer.

Il a déclaré que le manque de « justification » concernant le « comportement déraisonnable » enfreignait l’État de droit, qui stipule que chaque loi doit être définie et avoir des limites.

Il affirme également que ses droits humains sont violés, car on lui demande de divulguer ses informations financières personnelles dans le cadre du règlement financier du divorce – qui peut ensuite être publié en ligne par le tribunal.

Après avoir échoué à sauver son mariage de 33 ans, M. Ayeh-Kumi a maintenant l’intention de modifier la loi britannique sur le divorce et d’abroger la législation sans faute qui doit entrer en vigueur l’année prochaine.

L’homme de 64 ans, qui a été séparé de son ex-femme et de ses filles pendant quatre ans, a déclaré: « Le moyen le plus rapide d’obtenir un divorce est de citer un comportement déraisonnable – ce qui n’est pas défini par la loi actuelle.

« Cela est laissé à l’entière discrétion des juges, et cette absence de définition n’est pas correcte.

« Certains avocats spécialisés en divorce disent que votre mari ne pose pas le siège des toilettes ou ne se dispute pas à propos de la lecture de cartes pourrait être admissible.

«Cela enfreint l’état de droit, et c’est contraire à la loi sur les droits de l’homme que le Lord Chancelier a le devoir de respecter.

Il a ajouté qu’il convenait que le divorce devrait être possible dans les situations de violence conjugale ou d’infidélité.

Mais il a dit qu’il devait y avoir un ensemble de raisons bien définies pour qu’un mariage soit dissous – ce qui n’existe pas actuellement.

Il a ajouté que le système de divorce pousse actuellement les couples à divorcer – et que jusqu’à 50% des couples qui envisagent de le faire finissent par le faire, même s’ils ne sont pas sûrs.

Il a déclaré: « Pour les 50% restants, nous devrions avoir un système en place qui les aide à surmonter leurs difficultés – pas un système qui les aide à traverser ce divorce. »

Le père de trois enfants affirme que la loi de 1973 sur les causes matrimoniales enfreint le principe de l’État de droit et la loi sur les droits de l’homme

Mais M. Ayeh-Kumi a fait valoir que la nouvelle législation sur le divorce «sans faute» en vertu du projet de loi sur le divorce, la dissolution et la séparation qui entrera en vigueur l’année prochaine est tout aussi «ridicule».

Il a dit que le projet de loi stipule que les juges doivent accepter sans conteste toute demande de divorce présentée.

Il a déclaré: « Cela forcera essentiellement les juges, censés être impartiaux et impartiaux, à prendre parti. Il balaie la Magna Carta. Je n’ai aucune idée de la façon dont cela s’est passé par le gouvernement.

M. Ayeh-Kumi souhaite que la loi soit modifiée pour permettre les demandes conjointes, la protection des couples pour essayer de résoudre leurs différends et la fin des règlements financiers sur les «tickets repas».

Il a déclaré: « La loi est actuellement complètement ouverte en termes de règlement financier – elle doit cesser.

« C’est complètement biaisé contre les hommes – si l’homme a un nouveau partenaire, leurs revenus communs sont pris en considération pour juger de sa capacité à payer son ex.

«Cependant, si la femme a un autre partenaire, le revenu du nouveau partenaire n’est pas pris en compte en termes de soutien.

«Marion demande que je paie sa pension alimentaire jusqu’à ma mort et au-delà de la tombe si elle me survit.

«Une partie de la loi lui permet de réclamer ma succession si je décède. C’est maintenant au tribunal de décider, je n’ai aucun droit à cet égard.

«Le fait de ne pas pouvoir disposer de ma succession comme je souhaite que je pense enfreigne mes droits de l’homme à l’article 8».

M. Ayeh-Kumi dit que ces deux clauses (23 et 25) de la loi sur les clauses matrimoniales, relatives au règlement financier, violent l’État de droit – car elles ne donnent aucune frontière.

Il a déclaré: «Ces articles déclarent que le pouvoir judiciaire peut faire« tout ce qu’il juge approprié dans les circonstances ».

« Cela en soi est contraire à l’État de droit en ce sens qu’il donne à chaque juge une carte blanche complète pour décider de la manière dont une affaire doit se dérouler.

« Vous ne pouvez pas avoir un procès équitable si la loi n’est pas clairement définie. »

M. Ayeh-Kumi a également ajouté qu ‘ »il ne se passe presque pas un jour » où il ne pense pas à ses deux filles et à ses deux petits-enfants – dont il n’a jamais rencontré.

Il a déclaré: « Cela a été un cauchemar depuis quelques années. Ce n’est tout simplement pas juste.

Son ex-femme Marion a déclaré qu’elle ne souhaitait pas commenter ce qu’elle considère comme une « affaire privée ».