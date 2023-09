Un consultant de l’IRS accusé d’avoir divulgué les informations fiscales de Trump

WASHINGTON — Un consultant de l’IRS a été inculpé vendredi pour avoir divulgué indûment des informations sur une déclaration de revenus, des documents qui, selon une source proche du dossier, étaient la fuite des déclarations de revenus de l’ancien président Donald Tump.

Charles Littlejohn, de Washington, DC, travaillait à l’IRS en tant qu’entrepreneur du gouvernement lorsqu’il a volé des informations sur les déclarations de revenus liées à un fonctionnaire « et à des milliers de personnes parmi les plus riches du pays, y compris des déclarations et des informations sur les déclarations remontant à plus de 15 ans ». » ont déclaré les procureurs dans des documents judiciaires.

Une source a confirmé à NBC News que Trump était le fonctionnaire anonyme dont les dossiers avaient été divulgués. CNN était le premier à rapport que les accusations concernaient la divulgation des impôts de Trump.

Un porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter.

Littlejohn, 38 ans, a volé et fourni les documents fiscaux de l’agent public à un organisme de presse anonyme, ainsi que les informations fiscales concernant d’autres personnes fortunées à un autre organisme de presse non identifié entre 2018 et 2020, ont indiqué les procureurs.

En 2020, le New York Times a publié un rapport explosif affirmant qu’il avait obtenu plus de deux décennies d’informations fiscales de Trump et qu’il n’avait payé que 750 $ d’impôts fédéraux sur le revenu en 2016 et 2017. ProPublica en 2021 rapports publiés sur les impôts des riches en 2021.

Un porte-parole de ProPublica a refusé de commenter l’annonce du ministère de la Justice, mais a déclaré : « Comme nous l’avons dit précédemment, ProPublica ne connaît pas l’identité de la source qui a fourni cette mine d’informations sur les impôts payés par les Américains les plus riches. »

Le New York Times a refusé de commenter.

Littlejohn est accusé d’un chef d’accusation de divulgation non autorisée de déclarations de revenus et d’informations sur les déclarations. Il risque jusqu’à cinq ans de prison s’il est reconnu coupable, a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué. communiqué de presse.

UN Le porte-parole de Trump et l’avocat de Littlejohn n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.