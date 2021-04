Un CONSTRUCTEUR qui a remporté un gain de 105 millions de livres sterling à la loterie a finalement déménagé dans un domaine rural – où il prévoit de faire tout le bricolage lui-même.

Steve Thomson, 43 ans, et sa femme Lenka, 42 ans, ont passé plus d’un an dans leur maison mitoyenne de 150000 £ après avoir remporté le jackpot.

Le nouveau domaine de 4,5 millions de livres de Steve est situé dans 14,5 acres de campagne

Leur domaine de 4,5 millions de livres sterling est situé sur 14,5 acres et dispose d’une piscine, d’un court de tennis et d’une grange de fête.

L’imposante ferme de 7 000 pieds carrés – avec deux cuisines, six chambres, cinq salles de réception et une salle de jeux – fait sept fois la taille d’une propriété britannique moyenne.

Il y a aussi deux lacs, un étang, des jardins paysagers et des écuries.

Les voisins du domaine dans le Kent acheté à un magnat de l’informatique, comprennent des stars du rock et des acteurs hollywoodiens.

Steve admet que la victoire de l’EuroMillions de novembre 2019 s’enfonce toujours.

Et pour garder les pieds sur terre, l’ancien monteur du conservatoire dit qu’il travaillera lui-même sur sa nouvelle pile.

Steve et sa femme Lenka ont passé plus d’un an dans leur maison mitoyenne de 150000 £ après avoir remporté le jackpot Crédit: Paul Edwards – Le soleil

Ils vivaient auparavant dans une maison mitoyenne de trois lits à Selsey, dans le West Sussex, avec leurs trois enfants. Crédit: Ian Whittaker – Le soleil

Il a déclaré: «Les enfants ont enfin leur propre chambre.

«C’est une chose simple mais c’était tout ce qu’ils souhaitaient.

«Je ne me suis toujours pas remis de ce qui nous est arrivé et j’essaie encore honnêtement de le traiter.

«On a l’impression qu’hier nous étions dans nos anciennes vies – il faudra un peu de temps pour s’adapter.

«Nous sommes très chanceux d’être à cet endroit, mais il y a beaucoup de travail à faire, alors je vais me concentrer là-dessus pour le moment.»

Steve insiste sur le fait qu’il fera tout le bricolage lui-même Crédit: Ian Whittaker – Le soleil

Le premier achat de Steve après sa victoire à la loterie était une fourgonnette VW d’occasion Crédit: Paul Edwards – Le soleil

Steve et Lenka vivaient dans une maison mitoyenne de trois lits à Selsey, dans le West Sussex, avec leurs trois enfants lorsqu’ils ont remporté le jackpot.

Après la manne qu’ils ont dépensée, il y avait une fourgonnette VW d’occasion pour Steve et une Volvo XC90 pour la Slovaque Lenka.

Steve a même continué à travailler pour compléter les commandes en suspens pour son entreprise de fenêtres et de vérandas.