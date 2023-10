Un constructeur de maisons en conteneurs basé dans le sud de la Floride se mobilise pour aider à reconstruire l’Ukraine

Des milliers de maisons et de bâtiments ont été détruits au cours de 20 mois de combats entre la Russie et l’Ukraine, et même sans qu’une date de fin soit en vue, les dirigeants ukrainiens envisagent de reconstruire.

Un constructeur de maisons modulaires basé à Aventura espère jouer un rôle important.

John Senaltan, PDG de Global Modulars, a signé un protocole d’accord avec une société ukrainienne appelée Economy of Trust Global pour construire une usine dans le pays, peut-être dès l’année prochaine.

Senaltan, un russophone d’origine turque qui a construit des hôtels et des centres de villégiature en Russie à la fin des années 2000, prévoit d’aider l’Ukraine à reconstruire son parc immobilier en utilisant des conteneurs maritimes et des constructions à ossature d’acier.

Si tout se passe comme prévu, Global Modulars pourrait devenir la première entreprise manufacturière américaine à s’implanter en Ukraine depuis le début de la guerre en février 2022, affirment les partisans du projet.

Global Modulars peut construire des maisons, des appartements, des hôtels, des bureaux, des écoles et des immeubles commerciaux en deux fois moins de temps et pour environ la moitié du prix d’une construction traditionnelle en brique et mortier, explique Senaltan.

Chaque conteneur mesure 320 pieds carrés, soit suffisamment pour une petite maison avec un salon et une chambre, une salle de bain et une cuisine, selon le site Web de l’entreprise.

Pour les familles et les personnes qui ont besoin de plus d’espace, l’entreprise propose des projets de maisons construites à partir de deux, trois et quatre conteneurs.

Global Modulars a même trouvé comment construire des demeures de 4 000 pieds carrés à partir de 12 conteneurs.

L’entreprise gagne du temps en construisant 85 à 95 % de la maison avant de la livrer sur le chantier, explique Senaltan. Les murs, les revêtements de sol, la plomberie, les fenêtres et le câblage électrique sont installés dans l’usine de l’entreprise à Orlando tandis que Global Modulars obtient les permis et construit une fondation à partir de poutres en acier sur le site de la maison. Ensuite, les conteneurs sont expédiés vers le nouvel emplacement de la maison et mis en place par une grue.

« Une planification qui prend généralement six à sept mois nous prend une à deux semaines », explique Senaltan.

Le résultat final, dit-il, est conforme aux codes de tempête de Miami-Dade avec des portes et fenêtres résistantes aux chocs. De plus, ils sont fournis avec un éclairage LED, un sol en vinyle imperméable, la climatisation et des murs et plafonds isolés.

«Nos produits sont résistants aux ouragans, aux tremblements de terre et aux termites», dit-il.

L’entreprise a déménagé sa principale usine de fabrication à Orlando au printemps dernier après être devenue trop grande pour son usine près de Hialeah, a-t-il déclaré, ajoutant : « À Orlando, nous pouvons construire jusqu’à 20 maisons par mois. »

Les maisons conteneurs deviennent de plus en plus populaires

Bien qu’il s’agisse encore d’un petit segment de l’industrie américaine de la construction, le marché mondial des maisons conteneurs devrait passer de 59,3 milliards de dollars en 2022 à 87,1 milliards de dollars en 2029, l’Europe et l’Asie étant considérées comme les marchés les plus prometteurs en raison de la croissance démographique et de la disponibilité des conteneurs usagés. . selon un rapport de mars de Fortune Business Insights.

Henry Shterenberg, fondateur d’Economy of Trust Global, un consultant en développement économique en Ukraine, espère développer un centre de fabrication autour de Global Modulars à Lviv, en Ukraine, qui aidera l’entreprise à construire encore plus de maisons.

Interrogé par téléphone depuis les Pays-Bas, Shterenberg s’attend à ce que Senaltan se rende en Ukraine au cours des deux prochains mois pour prendre officiellement possession du site de l’usine situé dans un parc industriel situé entre Lviv et la frontière polonaise, dans l’ouest de l’Ukraine, loin de la zone de combat à l’est.

Il a ajouté qu’on ne sait pas encore quand les conditions se calmeront suffisamment pour permettre le début de la construction de la centrale.

« Ce sera à John de décider quand mettre tout cela en place », a-t-il déclaré.

Le financement du projet ne devrait pas poser de problème, a déclaré Shterenberg.

Le projet devrait coûter entre 10 et 12 millions de dollars pour démarrer, a-t-il déclaré. Des investisseurs ont été identifiés, mais Shterenberg a refusé d’entrer dans les détails, affirmant que cela « devrait être simple car John est un homme d’affaires expérimenté et apprécié ».

Le financement du réaménagement de l’Ukraine est rassemblé par l’intermédiaire de nombreuses organisations internationales. En mars, le Fonds monétaire international a annoncé un programme de prêts de 15,6 milliards de dollars sur quatre ans, dans le cadre d’un programme global de 115 milliards de dollars destiné à soutenir la reprise économique du pays.

Il sera important, a déclaré Shterenberg, de développer des méthodes de financement – ​​un prêt hypothécaire et une stratégie de location avec option d’achat – qui permettront aux familles à faible revenu d’acquérir des maisons modulaires.

Surmonter les obstacles

Bruce Talley, directeur des opérations d’OFC Incorporated, fournisseur de logistique pour des événements sportifs à grande échelle, des conventions, des projets gouvernementaux et des efforts de reprise après sinistre, a joué un rôle déterminant dans la conclusion de l’accord, et il a été conclu grâce aux contacts qu’il a noués lors de fréquents voyage en Ukraine depuis l’invasion de février 2022.

Il a déclaré avoir été convaincu du potentiel de la construction modulaire lors de sa visite chez un fabricant aux Pays-Bas lors des Jeux olympiques de 2012 à Londres. «J’ai été vraiment impressionné», a-t-il déclaré.

Talley, qui a vécu en Russie pendant près de 10 ans jusqu’en 2014, s’est rendu dans la région peu après le début de la guerre et a commencé à réfléchir à des solutions potentielles.

« Au début de l’année dernière, j’ai traversé les frontières et voyagé à travers la Pologne, la Moldavie et la Roumanie pour apprendre et avoir une idée des problèmes sur le terrain », a-t-il déclaré. « J’ai tout de suite pensé que le modulaire serait une solution temporaire et à long terme pour les logements, les écoles, etc. »

Talley a été présenté à Senaltan par l’intermédiaire du Modular Building Institute. Talley a contacté Shterenberg, qui l’a invité, lui et Senaltan, à la conférence Rebuild Ukraine à Varsovie, en Pologne, en février.

« Et c’est ainsi que nous y sommes allés tous les deux », a-t-il déclaré. « C’est à ce moment-là que les pourparlers ont commencé entre John et la partie ukrainienne. »

La création de Global Modulars en Ukraine fait partie d’un effort plus vaste visant à attirer des financements et des industries dans un pays en proie à la corruption, a déclaré Shterenberg. « La corruption est systématique », a-t-il déclaré. «Les gens demandent des pots-de-vin aux jeunes mères si elles veulent que leur enfant naisse de la meilleure façon possible.»

Un rapport de septembre du Centre d’études stratégiques et internationales a identifié la corruption comme une pierre d’achoppement potentielle à la capacité de l’Ukraine à reconstruire son économie, soulignant les inquiétudes selon lesquelles les membres de l’élite du gouvernement du pays pourraient profiter de l’aide entrante et de l’argent de la reconstruction.

Le rapport note que même les solutions numériques destinées à réduire la corruption pourraient être exploitées grâce à une facturation gonflée pour le développement de logiciels, à des « corrections de bugs » inutiles et à une sélection népotiste des fournisseurs. L’Ukraine doit résoudre son problème de corruption, indique le rapport, « pour faciliter la reconstruction et le redressement ».

Le programme du FMI exige que le pays renforce ses efforts anti-corruption au cours des deux prochaines années, et Shterenberg affirme que ces efforts contribueront à déterminer la réussite économique future du pays.

Beaucoup dépend de « la capacité du monde à faire confiance à l’Ukraine », a-t-il déclaré, ajoutant que « cette confiance doit être gagnée après la guerre ».

