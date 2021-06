Un constructeur britannique détruit une maison de Rs 5 Crore et remplit le jardin de gravats après un différend de paiement

Une maison dans cette localité chic de Leicester, au Royaume-Uni, se démarque des autres maisons de la localité et ce n’est pas à cause de la conception différente ou de la taille, mais du fait qu’elle est maintenant en ruines. Le constructeur travaillant à la rénovation de la maison aurait tenté de la démolir après un différend avec le propriétaire de la maison concernant le non-paiement de ses factures. Selon Ladbible, le propriétaire de la maison était en vacances lorsque le constructeur a tenté de démolir la maison située sur Guildford Road à Stoneygate. Le bâtiment n’a plus de toit et les gravats de la démolition sont éparpillés tout autour. Le constructeur a été accusé d’avoir détruit son propre travail dans une maison de 500 000 £ d’affilée pour de l’argent.

La maison a été achetée en février, après quoi le propriétaire a embauché ce constructeur pour les travaux de rénovation. Le propriétaire souhaitait une extension de deux étages avec un nouveau toit et un câblage plus respectueux de l’environnement. Cependant, la décision ne s’est apparemment pas bien passée et le propriétaire dit que le constructeur était «pire» jamais.

Le propriétaire a expliqué qu’après son refus de payer 3 500 £ au constructeur (Rs 3 10 000), le commerçant a laissé le bâtiment dans son état actuel.

L’échafaudage a ensuite été récupéré par l’entreprise d’échafaudage.

Le propriétaire a essayé de contacter la police à ce sujet, mais on lui a dit qu’il s’agissait d’un différend et non d’une affaire pénale. Le propriétaire est toujours en vacances et dit qu’il est difficile de gérer les choses à partir de là.

Pendant ce temps, les voisins de la localité sont «vraiment bouleversés» par la façon dont le différend a laissé la zone en apparence, affirmant qu’il a également ruiné le trottoir autour de la propriété.

L’un des voisins a déclaré que les travaux de rénovation se poursuivaient avec toutes les autorisations, cependant, certaines personnes ont remarqué des choses habituelles lorsque le constructeur a commencé à enlever des choses et à démolir les travaux qui avaient été effectués.

Le propriétaire prévoit également de contacter le conseil municipal de Leicester au sujet du trottoir à son retour de vacances à Leicester.

