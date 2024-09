Un conservateur clarifie la controversée « prime pour chat » — RT World News

L’activiste Chris Rufo a offert 5 000 $ pour prouver que les Haïtiens mangeaient des animaux de compagnie dans l’Ohio

L’activiste républicain Christopher Rufo a offert une récompense de 5 000 dollars pour vérifier les allégations selon lesquelles des immigrants haïtiens dans une ville de l’Ohio mangeaient les chats domestiques des gens, mais a dû modifier ses conditions pour éviter les abus.

Environ 20 000 migrants haïtiens se sont installés à Springfield, une communauté de moins de 60 000 habitants située entre Dayton et Columbus, au cours des quatre dernières années.

Lors du débat présidentiel américain de mardi, le candidat républicain Donald Trump a évoqué des rumeurs selon lesquelles des animaux de compagnie disparaissaient et que les migrants en étaient responsables. Son colistier, le sénateur de l’Ohio JD Vance, a également déclaré que les habitants de l’Ohio « leurs animaux de compagnie ont été enlevés et mangés par des gens qui ne devraient pas être dans ce pays », citant des rapports reçus par son bureau.

« Très bien, réglons le problème : je donnerai une prime de 5 000 $ à quiconque pourra fournir à mon équipe des preuves tangibles et vérifiables que les migrants haïtiens mangent des chats à Springfield, dans l’Ohio. La date limite est dimanche. Allez-y. » Rufo a dit Mercredi soir sur X.

« Je veux connaître la vérité. Les conservateurs doivent être prudents avec les faits et ne pas laisser le récit dépasser les preuves. À l’heure actuelle, on suppose que cela n’a pas eu lieu. Mais si des preuves apparaissent, il est dans l’intérêt public de les présenter. » il a ajouté.















Cette initiative bien intentionnée comportait un défaut majeur qui est apparu très rapidement : la plupart des réponses étaient des personnes proposant – sérieusement ou en plaisantant – de manger un chat à Springfield afin de récolter la prime.

« Je pars à Springfield, dans l’Ohio, avec mon chat et un gros pot. Cinq mille dollars, c’est cinq mille dollars. » a déclaré un utilisateur de X. « Est-ce que ça compte si on paie les migrants haïtiens pour qu’ils mangent le chat ? » demanda un autre. Il n’était pas le seul à se rendre compte que la formulation de Rufo offrait une « une formidable opportunité d’arbitrage », selon les mots d’un avocat américain.

Il n’a fallu qu’une demi-heure à Rufo pour modifier les termes de sa prime, notant que c’est « Il doit s’agir d’un incident qui s’est produit avant le débat présidentiel ! Ne mangez pas de chats, les amis ! »

Jusqu’à présent, personne n’est venu fournir les preuves qui pourraient justifier la prime de Rufo, bien que l’un des accusés ait essayé de présenter ses arguments avec logique plutôt qu’avec des documents.

« Ok, 1) les Haïtiens mangent des chats et vous le diront eux-mêmes, 2) 20 000 Haïtiens ont été placés à Springfield, dans l’Ohio. Par conséquent, les Haïtiens mangent des chats à Springfield, dans l’Ohio. » a soutenu un YouTubeur du nom de « hoe math ». « Il vous incombe désormais de prouver que 20 000 personnes issues d’une culture où l’on mange des chats ont soudainement cessé de manger des chats lorsqu’elles ont été placées sur la terre magique des États-Unis. »

Les rapports selon lesquels les Haïtiens mangent des oiseaux sauvages et que des animaux domestiques disparaissent ont déclenché une vague de mèmes politiques représentant Trump sauvant des chatons et des oisons de la marmite. Pendant ce temps, les démocrates ont protesté contre la « fausses nouvelles » et a insisté sur le fait que les accusations de consommation de chats étaient simplement racistes.