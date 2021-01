Un ancien conseiller travailliste qui a menti au sujet de son adresse pour pouvoir se présenter aux élections locales a été emprisonné et interdit de se présenter pendant cinq ans.

Chaudhary Mohammed Iqbal, 51 ans, de Cecil Avenue, Barking, a déclaré aux responsables qu’il vivait à Ilford afin de pouvoir briguer le siège de Loxford au Redbridge Borough Council en 2018.

Lorsque la police a commencé à enquêter, Iqbal a encouragé sa locataire Kristina Stankeviciute à mentir en son nom et à dire aux policiers qu’il vivait dans un salon converti sur la propriété d’Ilford.

L’ancien conseiller Chaudhary Mohammed Iqbal a été emprisonné pendant 68 semaines après avoir menti à des responsables en disant qu’il pourrait briguer un siège au conseil municipal de Redbridge alors qu’il vivait à Barking

Mlle Stankeviciute a depuis quitté le pays et un mandat d’arrêt européen a été émis en décembre de l’année dernière.

Southwark Crown Court a appris qu’Iqbal avait travaillé pour devenir conseiller pendant plus d’une décennie, rejoignant initialement le parti travailliste en 2007 avant de se tourner vers les conservateurs pour voir s’il réussirait mieux.

Lorsque cela n’a pas fonctionné, il a rejoint le parti travailliste, donnant plusieurs fausses adresses dans ses tentatives de se présenter aux élections locales.

Il a siégé avec succès en tant que conseiller syndical pendant plus de deux ans, réclamant plus de 18000 £ de dépenses et d’allocations, avant de démissionner pour ce qu’il prétendait être des raisons de santé en octobre 2020.

Le même mois, l’ancien conseiller a plaidé coupable à trois chefs d’accusation de fausses déclarations dans les déclarations de candidature des candidats et à un chef de détournement du cours de la justice.

Iqbal, qui a depuis déménagé à Preston, a comparu devant le Southwark Crown Court plus tôt ce mois-ci et a été condamné à un total de 17 mois de prison.

Au cours de son mandat de conseiller, Iqbal a réclamé plus de 18000 £ de dépenses et d’allocations au Redbridge Borough Council (photo) qu’il a été condamné à rembourser

La juge Iqbal, juge Sally Cahill, QC, a déclaré que l’électorat de Redbridge avait été trompé « substantiellement » par ses mensonges.

Iqbal a également été condamné à payer des frais de poursuite de 10 422,54 £, une compensation au Redbridge Council de 10 000 £ pour les frais d’élection partielle et une compensation au Redbridge Council de 18 368 £ pour les indemnités qui lui ont été versées.

On lui a rappelé les exigences d’une personne condamnée pour une pratique de corruption en relation avec son poste actuel élu ainsi que l’interdiction de cinq ans d’exercer des fonctions électives.

L’inspecteur en chef-détective Sarah McConnell, du Central Specialist Crime Command du Met, a déclaré: « Il s’agit d’une peine importante pour ce type d’infraction.

« Cela reflète le sérieux avec lequel le tribunal a perçu l’acte répréhensible dans un contexte électoral. »

MailOnline a contacté le conseil municipal de Redbridge et le parti travailliste pour obtenir des commentaires.