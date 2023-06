Un conseiller municipal de Los Angeles accusé de détournement de fonds pourrait être suspendu

LOS ANGELES (AP) – Le président du conseil municipal de Los Angeles a déclaré qu’il déposerait une motion mercredi pour suspendre un conseiller municipal accusé de détournement de fonds, de parjure et d’autres crimes dans le dernier scandale de corruption parmi les dirigeants de la deuxième plus grande ville du pays.

Le président du Conseil, Paul Krekorian, s’est dit choqué par la plainte pénale contre Curren Price Jr., qu’il a qualifié d ‘ »ami et collègue », tout en soulignant que la présomption d’innocence est un principe fondamental de la Constitution américaine.

Price, qui siège au conseil depuis une décennie, fait face à cinq chefs de détournement de fonds publics, trois chefs de parjure et deux chefs de conflit d’intérêts, a annoncé mardi le bureau du procureur du comté de Los Angeles.

Dans une lettre à Krekorian, Price a déclaré qu’il quittait ses fonctions de comité et ses responsabilités de direction « pendant que je navigue dans le système judiciaire pour défendre mon nom ».

Le gouvernement de Los Angeles a été ébranlé par une série de scandales.

En mars, l’ancien conseiller municipal démocrate Mark Ridley-Thomas – un ancien législateur, superviseur du comté et un incontournable de la politique locale pendant des décennies – a été reconnu coupable par un tribunal fédéral de sept crimes, dont complot, corruption et fraude.

Après une enquête du FBI, deux autres anciens membres du conseil, Mitch Englander et Jose Huizar, ont plaidé coupables à des accusations de corruption fédérale ces dernières années.

L’année dernière, un scandale raciste qui a brisé la confiance du public dans le gouvernement de Los Angeles a provoqué la démission en octobre du président du conseil municipal de l’époque, Nury Martinez, et d’un puissant dirigeant syndical, Ron Herrera.

Dans la nouvelle affaire, Price est accusé d’avoir un intérêt financier dans des projets sur lesquels il a voté en tant que membre du conseil et d’avoir fait payer à la ville près de 34 000 $ en prestations médicales pour sa désormais épouse alors qu’il était encore marié à une autre femme, le procureur de district. a déclaré George Gascón dans un communiqué.

Entre 2019 et 2021, l’épouse de Price aurait reçu des paiements totalisant plus de 150 000 $ de la part de développeurs avant que Price ne vote pour approuver les projets, selon Gascón. Price est également accusé de ne pas avoir divulgué l’argent que sa femme a reçu sur les formulaires gouvernementaux.

La plainte pénale indique qu’une société de conseil dirigée par l’épouse de Price a reçu une série de paiements de sociétés constituées ou détenues en copropriété par Thomas Safran & Associates, GTM Holdings / Works et GTM Holdings, avant que Price ne vote pour approuver le financement des projets des sociétés. Les e-mails demandant des commentaires à ces entités n’ont pas été immédiatement renvoyés mardi soir.

L’avocat de Price, David Willingham, a refusé de commenter mardi, affirmant qu’il n’avait pas vu de copie de la plainte pénale.

Krekorian s’est engagé à entreprendre un processus ordonné qui inclura la contribution du district de Price sur la façon de procéder. Il a déclaré que la motion de suspension serait initialement renvoyée au comité des règles du conseil.

« Ce ne sera pas un processus qui sera précipité comme cela s’est produit dans le passé, car il est important que le conseil ait l’occasion de discuter et de débattre de toutes les questions qui l’entourent », a déclaré Krekorian.

Price a été élu pour la première fois au conseil en 2013. Son district comprend le sud de Los Angeles et certaines parties du centre-ville. Son mandat doit expirer en 2026.

L’écrivain de l’Associated Press, John Antczak, a contribué à ce rapport.

Stefanie Dazio et Michael R. Blood, The Associated Press