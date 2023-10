Un conseiller municipal de longue date de Sycamore et un natif annonce sa candidature à la mairie avant le premier jour de dépôt – Shaw Local

SYCOMORE – Un conseiller municipal de Sycamore a annoncé qu’il se lançait dans la course à la mairie.

L’échevin du troisième quartier de Sycamore, Steve Braser, a déclaré mercredi qu’il avait clairement fait savoir au maire Curt Lang qu’il n’allait pas se présenter si Lang se présentait. Bien que ce soit une chose à laquelle il réfléchissait depuis longtemps, a-t-il dit, il ne voulait pas faire cela et affronter Lang.

« J’ai beaucoup de respect pour Curt », a déclaré Braser.

Cette annonce intervient après que Lang a confirmé en septembre qu’il ne briguerait pas un second mandat pour le siège de maire, affirmant que la pandémie de COVID-19 l’avait épuisé et avait conduit, en partie, à sa décision.

Braser est membre du conseil municipal depuis une douzaine d’années et sa famille était propriétaire de Downtown Shoes depuis environ 50 ans. Il a dit qu’il aime la communauté et adore s’impliquer au service de la communauté, et il pense que la ville a besoin d’un bon leader et qu’il a de bonnes idées qui pourraient être mises en œuvre s’il était élu.

« C’est juste le bon moment pour moi », a déclaré Braser.

Braser a déclaré que sa première priorité, s’il était élu maire, serait de perpétuer l’héritage de Lang et d’avoir une meilleure idée de la capacité de la ville à faire les choses qu’il souhaite faire. Il a déclaré qu’il prévoyait de devoir faire face à de nombreux changements dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et qu’il voulait faire tout ce qu’il pouvait pour relever la communauté et s’assurer qu’elle continue de voler droit.

« Cela va être une période difficile après la pandémie de COVID-19 », a déclaré Braser.

Même si cela n’a pas été une année facile pour essayer de faire du porte-à-porte pour collecter des signatures, a déclaré Braser, il s’intéresse en fin de compte à la ville et souhaite s’appuyer sur ce qu’il considère déjà formidable à propos de Sycamore. Il a déclaré qu’il avait l’intention de faire en sorte que Sycamore reste un endroit où la vie offre plus, citant le slogan de la ville, grâce au réseau qu’il a construit au fil des décennies et à son expérience et sa passion au service de la communauté.

« J’ai juste hâte de relever le défi », a déclaré Braser.