Un conseiller municipal de Kelowna s’excuse pour un “commentaire inapproprié”

Com. Charlie Hodge s’est excusé pour un commentaire qu’il a fait lors d’une réunion publique du conseil et d’une audience publique le 15 novembre.

Au cours de la discussion sur une tour d’appartements de 19 étages prévue pour la rue Bertram, il a été évoqué que le bâtiment aurait un local à vélos à un étage supérieur, hors du niveau principal, dans le but de dissuader le vol.

“Si je n’étais pas un sage conseiller chevronné, je suggérerais que la solution au vol de vélos dans nos appartements est un nid de mitrailleuses”, a déclaré Hodge lors de la réunion. “Je n’irai pas là-bas parce que je suis un conseiller avisé et vétéran.”

Des rires ont été entendus immédiatement après les commentaires de Hodge, mais on ne savait pas de qui ils venaient.

Hodge s’est excusé pour les commentaires lors d’une autre réunion publique du conseil et d’une audience publique le 30 novembre.

“Lors de la dernière audience publique, j’ai fait un commentaire inapproprié concernant le vol de vélo que je regrette et dont je m’excuse”, a-t-il déclaré. “C’était un commentaire impromptu dont je me rends compte maintenant que c’était une erreur et j’en assume l’entière responsabilité. Encore une fois, je présente mes excuses au public et à mes collègues du conseil. Je m’excuse. Je suis désolé.”

Le maire Tom Dyas a remercié Hodge puis a ajourné la réunion.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Conseil municipalVille de Kelowna