Un conseiller municipal assiégé de Los Angeles assiste à une réunion municipale après un scandale

LOS ANGELES (AP) – Le conseiller municipal assiégé de Los Angeles, Kevin de León, a assisté à sa première réunion du conseil municipal vendredi en près de deux mois depuis qu’un scandale a éclaté à la suite de propos racistes d’élus.

Trois membres du conseil sont sortis après l’arrivée de de León, dont Mike Bonin, dont le fils noir a été qualifié de “singe” par l’ancien président du conseil Nury Martinez lors d’une réunion à laquelle de Leon a assisté l’année dernière.

Bonin tweeté Vendredi, de León était un “vil raciste” qui devrait démissionner et a déclaré avoir quitté la salle du conseil avec Marqueece Harris-Dawson et Nithya Raman.

Des dizaines de personnes se sont présentées pour soutenir de León, tandis que d’autres ont protesté contre son apparition et lui ont crié de partir. La police a expulsé deux hommes craignant qu’une bagarre n’éclate.

Après quelques minutes chaotiques, une suspension de 45 minutes a été convoquée et de León n’était pas à sa place lorsque la séance a repris, a rapporté le Los Angeles Times.

C’est la première fois que de León apparaît lors d’une réunion, un enregistrement a fait surface en octobre de Martinez, du conseiller sortant Gil Cedillo, de León et d’un dirigeant syndical participant à une réunion à huis clos au cours de laquelle un langage raciste a été utilisé pour se moquer de ses collègues pendant que les participants comploté pour protéger la force politique latino-américaine dans les districts du conseil.

Martínez a démissionné. Cedillo a perdu une élection en juin et son dernier jour au pouvoir est lundi.

L’Associated Press n’a pas pu joindre de León pour un commentaire. Il s’est excusé mais a déclaré qu’il n’envisageait pas de démissionner, malgré les appels à le faire de collègues de la deuxième ville la plus peuplée du pays et d’éminents démocrates, dont le gouverneur Gavin Newsom et le président Joe Biden. Il a encore deux ans en poste et représente les quartiers à prédominance latino-américaine à l’est du centre-ville.

Les manifestants ont régulièrement assisté à des réunions depuis que le scandale a éclaté.

The Associated Press