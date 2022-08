Un conseiller iranien suggère que l’accord sur le nucléaire est “plus proche” que jamais alors que Téhéran répond à la proposition de l’UE

CNN

—



L’Iran a envoyé sa réponse à une proposition de l’Union européenne de relancer l’accord nucléaire de 2015, a rapporté l’agence de presse d’État IRNA, alors que le conseiller en chef du pays pour les négociations a tweeté qu’un accord était plus proche que jamais, mais pas encore conclu.

L’IRNA a rapporté que l’Iran avait renvoyé mardi le projet d’accord de Vienne à l’UE, mais l’agence n’a pas publié la réponse de l’Iran.

Sur Twitter, le conseiller de l’équipe de négociation iranienne, Mohammad Marandi, a déclaré que l’Iran avait “exprimé ses préoccupations” concernant le projet, mais que “les problèmes restants ne sont pas très difficiles à résoudre”.

« Ces préoccupations sont fondées sur les violations passées des États-Unis et de l’UE. Je ne peux pas dire qu’il y aura un accord, mais nous sommes plus proches que nous ne l’avons été auparavant », a écrit Marandi.

Les États-Unis se sont retirés de l’accord en 2018 sous le président de l’époque, Donald Trump. À la suite du retrait américain, l’Iran a de plus en plus violé les accords conclus dans le cadre de l’accord et a étendu son programme nucléaire.

L’Iran a déclaré que tout accord final devrait protéger les droits du pays et garantir la levée des sanctions, ce qui pourrait libérer des dizaines de milliards de dollars de revenus pétroliers et gaziers et stimuler l’économie en difficulté de l’Iran.

Citant la position de l’équipe de négociation iranienne, IRNA a rapporté mardi que des divergences subsistaient sur trois questions.

Dans deux de ces questions, les États-Unis avaient “exprimé leur flexibilité verbale”, a rapporté IRNA.

La troisième question concerne les partis “garantir la poursuite” du plan d’action global conjoint (JCPA), selon l’IRNA. Et cela « dépend du réalisme des États-Unis pour garantir l’opinion de l’Iran », a rapporté l’IRNA, citant l’équipe de négociation.

Les questions ont été discutées en détail lundi lors d’une réunion spéciale du Conseil de sécurité nationale, a rapporté IRNA.

L’Union européenne n’a pas officiellement reconnu avoir reçu la réponse de l’Iran.

Plus tôt lundi, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian a déclaré que si les États-Unis montraient une réaction réaliste et flexible à l’offre de l’Iran, ils “seraient sur le point d’être d’accord”.

Amir-Abdollahian a déclaré que Téhéran était prêt à parvenir à une conclusion par le biais d’une réunion des ministres des Affaires étrangères et à annoncer l’accord final si ses vues étaient acceptées. “Les jours à venir sont des jours importants”, a-t-il déclaré.

La semaine dernière, un porte-parole du département d’État a déclaré à CNN que les États-Unis étaient “prêts à conclure rapidement un accord sur la base des propositions de l’UE”.