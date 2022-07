Un conseiller face à l’itinérance en raison de la faiblesse des protections pour les locataires

Un conseiller du sud de Londres fait partie de ceux qui risquent de se retrouver sans abri en vertu des règles anglaises de laissez-faire sur la location privée, à la suite d’une vague d’avis d’expulsion.

Chloe Tomlinson, qui représente le quartier de Rye Lane dans l’arrondissement de Southwark, au sud de Londres, s’est vu signifier un soi-disant avis de «section 21» dans le cadre d’un différend entre son propriétaire et son agent de location.

Le gouvernement a promis de supprimer ces expulsions “sans faute” il y a plus d’un an, mais n’a toujours pas pris de mesures, les groupes de propriétaires faisant pression contre le changement.

Mme Tomlinson, qui a vécu dans huit maisons privées louées depuis qu’elle a déménagé à Londres en tant qu’enseignante en 2014, a déclaré que la “précarité et l’instabilité” de la location lui rendaient difficile l’enracinement et la participation à sa région.

Les propriétaires n’ont pas à donner de raison pour émettre un avis d’expulsion en vertu de l’article 21 et peuvent en signifier un aux locataires avec un préavis de seulement deux mois.

Dans le cas de la conseillère, le propriétaire de sa maison veut changer d’agent de location en raison d’un service prétendument médiocre, mais l’agent, Foxtons, leur a dit que faire venir l’un des locataires à un nouvel agent entraînerait des frais de 7 488 £ en vertu de leur contrat. En conséquence, les locataires risquent l’expulsion.

Des groupes de locataires ont déclaré que l’affaire montrait l’importance pour le remplacement de Boris Johnson en tant que Premier ministre de s’en tenir aux plans visant à présenter le projet de loi sur la réforme des locataires promis par le gouvernement – ​​qui supprimerait les expulsions en vertu de l’article 21.

“Des cas comme celui du conseiller Tomlinson soulignent à quel point l’article 21 peut être dévastateur entre les mains d’opérateurs peu scrupuleux et soulignent l’importance du projet de loi sur la réforme des locataires, qui mettra fin aux expulsions lorsque le propriétaire n’a aucun motif légitime”, a déclaré Dan Wilson Craw, directeur adjoint de l’organisation militante Generation Rent.

“Les locataires ne peuvent pas s’enraciner et contribuer à leur communauté s’ils peuvent être expulsés par un agent de location par pure méchanceté. Nous espérons que Foxtons voit le sens et renonce à ses frais exorbitants pour laisser Cllr Tomlinson et ses colocataires rester sur place.”

Il n’y a pas de registre officiel du nombre d’expulsions en vertu de l’article 21 qui sont signifiées aux locataires chaque année, car la plupart des personnes qui ont reçu un avis s’y conforment avant qu’il ne parvienne au tribunal.

Cependant, entre janvier et mars 2022, 5 890 propriétaires en Angleterre ont engagé des poursuites judiciaires contre les locataires pour faire appliquer la reprise de possession, en hausse de 41% par rapport à la même période en 2020 avant la pandémie.

Mme Tomlinson, qui a été élue conseillère du travail en mai avec plus de 1 000 voix d’avance sur le prochain candidat, est désormais confrontée à la perspective de trouver un nouvel appartement dans ou à proximité du quartier qu’elle représente.

«Faire face à une expulsion est extrêmement pénible. Personne ne veut être forcé de quitter sa maison”, a-t-elle déclaré.

“Nous sommes des dommages collatéraux dans un différend qui ne nous concerne pas. Foxtons pourrait choisir de renoncer aux frais et nous pourrions rester dans notre maison. Au lieu de cela, ils essaient de profiter de notre situation et ils ne se soucient pas si nous devenons sans abri. C’est l’insensibilité et la cupidité de l’un des plus grands agents de location de Londres.

“Tout cela fait ressortir la précarité et l’instabilité de la vie en tant que locataire privé. J’ai vécu dans plus de 8 maisons en location privée depuis que j’ai déménagé pour la première fois à Londres en tant qu’enseignant en 2014. Il n’y a jamais de stabilité ou de sécurité.

“Comment les jeunes et les locataires privés comme moi sont-ils censés planifier nos vies, travailler dans nos communautés et participer à nos démocraties locales, alors que nous pouvons si facilement être expulsés de nos maisons et de nos arrondissements ? Nous avons besoin d’une fin immédiate à la non- faute, expulsions en vertu de l’article 21. »

La conseillère et ses colocataires avaient déjà accepté une augmentation proposée de 13% de leur loyer trois semaines seulement avant la notification de l’article 21. L’Angleterre n’a aucune restriction sur le niveau de loyer que les propriétaires peuvent demander.

Polly Neate, directrice générale de l’organisme de bienfaisance pour le logement Shelter, a déclaré: «Pendant trop longtemps, les locataires privés ont été coincés dans des maisons froides, moisies et dangereuses, impuissants, de peur de se retrouver sans abri par leurs propriétaires. Un manque cruel de réglementation, y compris l’article 21 des avis d’expulsion sans faute et l’absence d’un registre des propriétaires, empêche les locataires de tenir les mauvais propriétaires et leur comportement illégal responsables.

« Le projet de loi sur la réforme des locataires promis par le gouvernement supprimera ces expulsions injustes et permettra aux locataires de résister aux mauvais comportements et de contester des conditions cauchemardesques. Ainsi, celui qui deviendra le prochain premier ministre doit faire en sorte que le projet de loi devienne réalité le plus rapidement possible. »