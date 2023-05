Un conseiller en deuil de Joliet offre de l’espoir à ceux qui souffrent le jour de la fête des mères – Shaw Local

Le deuil est comme une personne assise sur un banc, qui vous attend toujours.

Ou le chagrin est comme un iceberg – plus que ce que les gens peuvent voir à la surface.

Les métaphores sont un merveilleux outil pour décrire le deuil, a déclaré Patrice Martin, directeur du soutien au deuil au Lightways Hospice and Serious Illness Care à Joliet.

« Nous aimons les métaphores et nos clients les adorent », a déclaré Martin.

Martin a déclaré que les conseillers en deuil offrent une variété d’outils pour aider les gens à faire face à la perte. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre, a-t-elle déclaré.

Les métaphores aident les personnes en deuil à décrire l’indescriptible. Martin a déclaré qu’une métaphore courante est que le chagrin est comme des montagnes russes incontrôlables.

« Vous ne pouvez pas décider quand il monte ou descend ou se tord ou recule », a déclaré Martin.

Martin peut demander aux clients de décrire la forme du chagrin, ou elle peut comparer le chagrin au port d’un sac à dos chargé de lourdes pierres.

«Vous pensez que vous pouvez simplement les jeter un par un au fil du temps. Mais ce n’est pas comme ça que ça marche », a déclaré Martin. « Vous apprenez simplement à avoir un dos plus fort et à le porter de manière saine. »

Les groupes de soutien pour les personnes qui ont spécifiquement perdu des enfants sont particulièrement utiles car les gens trouvent « une connexion instantanée » et se soutiennent mutuellement, a déclaré Martin.

Les nouveaux venus dans le groupe disent souvent : « Dans un groupe de soutien, je n’ai pas à faire semblant d’aller bien. Je peux juste être moi-même », a déclaré Martin. Et ceux dont le chagrin est « frais et nouveau » peuvent apprendre l’espoir des autres qui ne sont plus « dans un endroit aussi sombre », a-t-elle déclaré.

Les circonstances entourant la perte sont différentes, mais ce n’est pas là que réside le lien.

« Ils se connectent les uns aux autres sur le type de perte qu’ils ont eu, la perte d’un enfant », a déclaré Martin. « C’est donc une perte tout à fait unique. Parce que peu de gens ont perdu des enfants. C’est un groupe plus petit, et c’est beaucoup plus stigmatisé, surtout avec les morts traumatiques. Ils se sentent plus isolés.

Parler de la perte en tête-à-tête avec un conseiller en deuil peut également aider, a-t-elle déclaré. C’est particulièrement utile pour « les pertes inattendues et non naturelles, les choses que les gens pensent avoir pu être évitées », a-t-elle déclaré.

« Ils sont très difficiles à comprendre », a déclaré Martin. « Ainsi, beaucoup de nos clients voudront parler à un conseiller juste pour passer en revue tout ce qu’ils ont fait ou n’ont pas fait, en demandant : ‘Avons-nous manqué quelque chose ?’ et traversant des regrets, des doutes et des questions.

Martin a déclaré que perdre un enfant à tout âge est une perte particulièrement difficile pour les gens.

« Nous sommes les soignants de nos enfants; nous sommes ici pour les protéger, pour les protéger du mal », a déclaré Martin. « Je pense donc que c’est une chose particulièrement difficile à laquelle penser en tant que parent. »

Les gens s’inquiètent parfois s’ils font leur deuil correctement, car ils se sentent si tristes, a déclaré Martin.

« Le but n’est pas de pleurer 100% du temps. Ce serait écrasant », a déclaré Martin. « Nous voulons les aider à trouver le juste équilibre dont ils ont besoin entre éviter le chagrin et se vautrer dans le chagrin. »

Martin a déclaré que le conseil en cas de deuil donne également aux gens la possibilité de simplement parler de leurs enfants.

« C’est souvent ainsi que nous terminons nos groupes », a déclaré Martin. « Tout le monde partage un souvenir préféré ou amusant de son enfant. Ils parlent de leurs enfants en dehors quelles que soient les circonstances de leur mort, mais comme une personne à part entière.

Pour plus d’informations sur les services d’aide aux personnes en deuil, visitez lightways.org/griefsupport et missingpiecesgrief.org/support.