Un conseiller du gouvernement sur le point d’être le nouveau régulateur des examens

Gavin Williamson a nommé l’un de ses conseillers politiques comme son choix pour diriger le régulateur indépendant des examens d’Angleterre.

Le secrétaire à l’éducation a choisi le Dr Jo Saxton, un ancien patron de confiance de l’académie, comme nouveau régulateur en chef d’Ofqual.

Sa recommandation doit encore être approuvée par le Premier ministre Boris Johnson.

Le Dr Saxton a travaillé comme conseiller politique auprès des ministres du ministère de l’Éducation – y compris M. Williamson – depuis qu’il a quitté son poste de directeur général de Turner Schools Academy Trust dans le Kent.

Si elle est nommée, elle remplacera le régulateur en chef par intérim Simon Lebus – qui a pris ses fonctions en janvier – à partir de septembre.

Cela vient après le fiasco autour de la notation des étudiants GCSE et A-level en Angleterre l’été dernier, lorsque les examens de fin d’année ont été annulés au milieu de la pandémie de coronavirus et des fermetures d’écoles.

Des milliers d’étudiants de niveau A ont vu leurs résultats déclassés par rapport aux estimations de l’école par un algorithme controversé, avant qu’Ofqual n’annonce un demi-tour, leur permettant d’utiliser les prédictions des enseignants.

En août, le régulateur en chef d’Ofqual, Sally Collier, a démissionné à la suite du demi-tour et elle a été remplacée par son prédécesseur, Dame Glenys Stacey.

M. Williamson a été appelé à démissionner en raison du chaos de la notation.

A propos de la sélection du Dr Saxton, M. Williamson a déclaré : « Je suis impatient d’accueillir Jo Saxton dans ce poste, dont la richesse d’expérience fait d’elle la candidate idéale pour diriger une organisation aussi importante.

« Avec une compréhension approfondie du système éducatif et de l’Ofqual, elle jouera un rôle essentiel dans le maintien des normes et de la confiance dans nos examens et nos qualifications.

« Je suis également reconnaissant à Simon pour son travail en tant que chef par intérim cette année, aidant l’organisation à surmonter les défis de la pandémie. »

Le Dr Saxton assistera à une audience de pré-nomination devant le comité restreint de l’éducation le 6 juillet. Les députés publieront ensuite leurs recommandations.

Simon Lebus, l’ancien directeur général de Cambridge Assessment, occupe le poste le plus élevé par intérim depuis janvier et partira en septembre.

Reportage supplémentaire par l’Association de la presse