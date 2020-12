TOKYO: Un conseiller du gouvernement japonais a déclaré au fonds de dotation de l’Université Harvard que son vote à l’assemblée annuelle des actionnaires de Toshiba Corp pourrait faire l’objet d’une enquête réglementaire s’il votait contre la direction de l’entreprise, ont déclaré quatre sources.

En conséquence, l’université américaine s’est abstenue de voter, ont déclaré trois des sources. Il a appris plus tard qu’il n’y avait aucune base pour une enquête, ont déclaré deux d’entre eux.

Le commentaire présumé d’Hiromichi Mizuno, conseiller spécial du ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI), est en contradiction avec la volonté du Japon d’améliorer la gouvernance d’entreprise et ajoute une attention à une réunion qui a attiré les plaintes des actionnaires.

Le Financial Times avait précédemment rapporté que Mizuno avait déclaré au fonds qu’un vote contre la direction nuirait à la réputation de Harvard. Sa mention d’une enquête potentielle et d’autres détails de son dialogue avec l’université sont rapportés ici pour la première fois.

Mizuno n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters envoyées à la fois par courrier recommandé et par message direct sur son compte Twitter activement utilisé.

Un responsable du METI a déclaré que le ministère n’était pas en mesure de commenter la question et qu’il n’avait jamais demandé à Mizuno de contacter les actionnaires de Toshiba.

Mizuno est l’ancien directeur des investissements du fonds gouvernemental japonais d’investissement pour les pensions de 1,4 billion de dollars, et un membre actuel du conseil d’administration du fabricant américain de véhicules électriques Tesla Inc. Reuters n’a pas pu déterminer sa relation avec Toshiba.

Une porte-parole de Toshiba a déclaré que l’entreprise n’était pas en mesure de commenter. Un porte-parole de la Harvard Management Company a refusé de commenter, tandis que son directeur général, NP «Narv» Narvekar, n’a pas répondu à une demande de commentaire. Les quatre sources ont refusé d’être identifiées car l’affaire était privée.

DÉTÉRIORATION

Mizuno a approché Harvard des semaines avant la réunion du 31 juillet après avoir entendu qu’il était frustré par la gouvernance chez Toshiba, ont déclaré deux des sources. Toshiba a été harcelé par des problèmes de comptabilité et a de nouveau révisé ses états financiers en janvier.

Le fonds de dotation de 41 milliards de dollars de Harvard détient plus de 4% de Toshiba et investit dans le fonds spéculatif activiste basé à Singapour Effissimo Capital Management, le plus grand actionnaire de Toshiba avec une participation de 9,91%, selon les sources.

L’approche initiale de Mizuno était amicale, mais son dialogue avec Narvekar via des courriels et des appels s’est détérioré le week-end précédant la réunion, alors que les dates limites approchaient pour les fonds étrangers pour indiquer aux dépositaires locaux comment voter, selon deux des sources.

Lors d’un appel, Mizuno a soulevé la question de la réglementation de la propriété étrangère, ont déclaré les quatre sources, faisant référence à une règle stipulant que les fonds étrangers qui détiennent ensemble 10% ou plus d’une société cotée doivent déclarer lorsqu’ils ont l’intention de coordonner le vote.

Il s’est concentré sur la relation de Harvard avec Effissimo et le vote pour les candidats au conseil proposé par le fonds spéculatif, ont déclaré deux sources.

Mizuno a évoqué la possibilité d’une enquête réglementaire si Harvard vote contre les intérêts de la direction de Toshiba, ont déclaré quatre sources. Harvard s’est finalement abstenu, ont déclaré trois.

Reuters n’a pas pu déterminer si Harvard et Effissimo avaient accepté de coordonner le vote. Effissimo a refusé de commenter.

COMPROMIS

Les opposants à la direction de Toshiba se sont plaints de failles de gouvernance perçues sous le directeur général Nobuaki Kurumatani, qui a conservé son poste avec 57% des voix. Cela par rapport à 99% l’an dernier dans un pays où les PDG reçoivent généralement un soutien écrasant.

Les trois candidats d’Effissimo se sont heurtés à l’opposition de la direction et n’ont pas été élus, même si l’un d’entre eux a obtenu 44% des voix.

Effissimo a depuis appelé à une réunion extraordinaire des actionnaires pour mettre en place une équipe d’experts juridiques chargée d’enquêter, affirmant que les droits de vote de certains actionnaires avaient été compromis.