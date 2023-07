Un conseiller de Trump qualifie l’espoir de vice-président Kari Lake de « démagogue éhonté et impitoyable »

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Quelques jours seulement après que la candidate ratée au poste de gouverneur de l’Arizona, Kari Lake, a déclaré qu’elle envisageait de se présenter au Sénat, les conseillers de Donald Trump ont révélé que l’ancien président était devenu désenchanté par elle ces derniers mois.

Mme Lake a annoncé samedi qu’elle pesait une course au Sénat, malgré la perte à plusieurs reprises de contestations judiciaires à sa défaite électorale. « La politique est grossière. C’est une affaire visqueuse, mais je pense que nous avons besoin de vraies personnes pour y participer. Et donc j’envisage de me présenter à nouveau aux élections », a-t-elle déclaré. Breitbart.

Selon La bête quotidienne, l’ancien président a spécifiquement trouvé les tentatives de Mme Lake pour attirer l’attention désagréables. « C’est une démagogue éhontée et impitoyable qui veut le pouvoir et fera tout ce qu’elle doit pour l’obtenir », a déclaré un conseiller de Trump à la publication.

Mme Lake a tenté de se positionner comme une candidate potentielle pour devenir le choix de M. Trump à la vice-présidence – une tactique que l’ancien président n’a apparemment pas non plus appréciée.

L’ancien président n’aime pas la façon dont Mme Lake « court en disant qu’elle devrait être vice-présidente », a déclaré un conseiller au point de vente. « Vous dit tout ce que vous devez savoir qu’il n’en a pas fait sa porte-parole nationale », ont-ils ajouté. « Elle était un choix évident. »

Un autre conseiller a dit La bête quotidienne que l’ancienne présidente « voit à travers son pari pour la vice-présidence ».

Un agent proche de la campagne Trump est également intervenu, déclarant au point de vente: « Je pense qu’elle est un substitut efficace, mais je ne suis pas sûr qu’elle sera un choix de vice-président », suggérant également que le républicain de l’Arizona pourrait servir de l’ancien président. attaché de presse en cas de réélection.

Malgré les critiques provenant de l’orbite de M. Trump, un porte-parole de Mme Lake a déclaré à la publication que les rumeurs étaient des « tentatives pathétiques de l’équipe DeSantis ».

« Le monde MAGA est plus uni [sic] que jamais et prêt à gagner gros en 2024 », a déclaré le porte-parole.

En juin, rapports est apparu que le républicain de l’Arizona faisait du « couch-surfing » au domicile de M. Trump à Mar-a-Lago. « Kari Lake est là tout le temps », a déclaré une source Revue des PERSONNES. « Il y a une suite là-bas dans laquelle elle vit pratiquement. »

Le conseiller de Mme Lake a répondu à la nouvelle en disant L’indépendant: « C’est une histoire ridicule d’un tabloïd à potins que nous pensions franchement avoir fait faillite au début des années 2000. Kari Lake prend souvent la parole lors d’événements dans tout le pays pour soutenir les candidats et les organisations America First; et quand elle a l’honneur d’être invitée à parler au magnifique Mar-a-Lago, elle passe la nuit dans les propriétés Hilton de Palm Beach avec son mari aimant depuis 25 ans.