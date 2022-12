Un conseiller de St. Catharines signale une attaque de chien. Maintenant, les défenseurs des animaux s’insurgent contre le sort de “Rocky”

Pendant plusieurs semaines après avoir été attaqué par un chien alors qu’il faisait campagne aux élections municipales de cette année, le conseiller municipal de St. Catharines, Joe Kushner, dit avoir ressenti le soutien et la sympathie des membres de la communauté.

Récemment, plus de deux mois après l’incident, Kushner dit avoir reçu une avalanche de courriels – et quelques appels téléphoniques – l’accusant de corruption et d’avoir tenté de faire abattre le chien.

“Jusqu’à [recently]je recevais beaucoup de gens qui s’inquiétaient de mon bien-être”, a déclaré Kushner, qui dit avoir été mordu trois fois après qu’un gros chien lui ait sauté dessus alors qu’il faisait du porte-à-porte début octobre.

“Les gens venaient vers moi dans la rue pour exprimer leur sympathie et me racontaient également leurs expériences avec des chiens qui les mordaient.”

Soudain, les choses ont basculé.

Un jour, fin novembre, il a commencé à recevoir ce qui allait devenir plus de 100 e-mails de personnes bouleversées par le fait que le chien, Rocky, était détenu par la Lincoln County Humane Society (LCHS), après que le chien eut reçu l’ordre d’être retiré du propriétaires. Une audience était imminente qui pourrait déterminer le sort du chien, et quelqu’un lié au propriétaire du chien avait créé un Pétition Change.org qui gagnait du terrain.

La société humanitaire dit que Rocky, qui est un alsacien américain de grande taille, a mordu plusieurs autres personnes dans le passé et est un chien “agressif”. Ceux qui participent à la campagne de pétition ne sont pas d’accord.

Le conseiller de St. Catharines, Joe Kushner, a déclaré qu’il n’avait pas vu le chien avant qu’il ne lui saute dessus. (Ville de St. Catharines)

“Aujourd’hui, j’ai reçu trois appels téléphoniques : deux étaient obscènes, un par une dame à 1 heure du matin”, a déclaré Kushner à CBC Hamilton, un jour de la fin novembre. “Ils ont utilisé un langage très vulgaire, disant que je suis un vieil homme fragile, ce genre de choses. [They said I am] une honte d’être conseiller municipal.”

“Mon épaule me fait encore mal”, dit le conseiller

Kushner dit qu’il faisait du démarchage sur le boulevard Strada avec ses deux filles adultes le 2 octobre lorsqu’un gros chien s’est jeté sur lui et l’a frappé sur le dos. Il dit qu’il a essayé de repousser le chien pendant que le chien le mordait à la cheville et à la cuisse, et que le propriétaire du chien a finalement éloigné le chien.

“J’ai dû être sous le choc parce que je lui ai remis une de mes brochures électorales”, a déclaré Kushner à CBC Hamilton.

Il dit avoir subi trois morsures et une blessure à l’épaule à cause de la chute. Après avoir consulté un médecin, il dit avoir reçu un vaccin contre le tétanos et des antibiotiques.

Joe Kushner dit que le chien l’a mordu trois fois dans différentes parties de sa jambe. (Fourni par la Lincoln County Humane Society)

“Ma jambe a extrêmement bien guéri mais mon épaule me fait toujours mal”, a-t-il déclaré.

Les propriétaires du chien, Mark et Alba Kotyk, ont refusé de commenter, ordonnant à CBC de parler au parajuriste David Marynuik, qui n’a pas répondu aux demandes de renseignements de CBC.

Cependant, dans les e-mails entre Mark et Diane Hines, le créateur de la pétition, Mark allègue que Kushner a “beaucoup omis, beaucoup exagéré et carrément menti sur ce qui s’est passé” dans les médias précédents.

Hines a partagé les courriels avec CBC.

Selon son récit dans les e-mails, Mark dit que Kushner est tombé sur le dos devant sa maison ce jour-là, “bien hors de portée de Rocky”.

Kushner dit qu’il a fait une déclaration à la police après l’attaque. Alors que le service de police régional de Niagara (NRPS) Const. Barry Ravenek n’a pas identifié les personnes impliquées, il a confirmé à CBC Hamilton que des agents avaient été appelés dans la région juste avant midi ce jour-là pour une plainte concernant un animal.

“L’individu a subi des blessures mineures”, a déclaré Ravenek dans un e-mail. “Il a été déterminé que le chien se trouvait dans la cour avant à ce moment-là et qu’il était attaché et confiné à la propriété. Aucune arrestation ou accusation n’a été portée par le NRPS. L’enquête a été confiée à la Lincoln County Humane Society.”

Les anciennes victimes du chien incluent une fillette de 11 ans, selon la Humane Society

Kevin Strooband, directeur exécutif du LCHS, affirme que les dossiers de l’agence montrent que Rocky a mordu deux autres personnes dans le passé et que les partisans du chien font référence à une quatrième attaque dont il n’était pas au courant dans la pétition en ligne.

L’une des victimes dont le LCHS a un dossier était une fillette de 11 ans du quartier, qui a été pourchassée par un Rocky sans laisse en 2019, poussée vers le bas et mordue à l’arrière de la jambe, au-dessus du genou. La fille a eu besoin de points de suture, selon la déclaration que sa mère a faite à la Humane Society.

La Humane Society dit qu’une fille attaquée par le même chien a eu besoin de points de suture pour des morsures à l’arrière de sa jambe au-dessus du genou. (Fourni par la Lincoln County Humane Society)

Strooband dit qu’en conséquence, le propriétaire du chien a été reconnu coupable d’avoir laissé un chien courir en liberté et a été condamné à une amende.

La police locale a déclaré avoir confié le dossier de Kushner au LCHS, après qu’il ait appelé la police pour signaler l’incident.

Strooband a alors ordonné que Rocky soit détenu par la société protectrice des animaux et l’organisation a lancé une procédure judiciaire par le biais de la loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens afin de déterminer le sort de Rocky. Les possibilités incluent une ordonnance d’euthanasie du chien ou son retour avec des stipulations pour les propriétaires.

Il dit qu’un juge de paix a ordonné à l’organisation de retenir le chien jusqu’à nouvel ordre des tribunaux.

“Le LCHS n’avait pas le pouvoir de libérer le chien, jusqu’à ce qu’il soit ordonné par un juge de paix”, a déclaré Strooband, un fait que les nombreuses personnes qui ont envoyé un e-mail à l’organisation pour lui demander de libérer Rocky semblent ignorer, a-t-il ajouté. “C’est complètement hors de nos mains.”

Un groupe de protection des animaux dit que le chien a des problèmes de mobilité

La pétition en ligne de Hines, intitulée “S’il vous plaît, aidez à sauver la vie de Rocky!” a été signé plus de 16 000 fois jeudi. Hines, qui dirige un hospice pour animaux âgés et malades, a partagé des courriels avec CBC qui montrent que les propriétaires de Rocky sont venus lui demander de l’aide pour faire connaître la situation.

Une nouvelle pétition liée à l’affaire, intitulée “Ne laissez pas Rocky être tué – il est innocent”, créée par un groupe ontarien appelé Reform Advocates for Animal Welfare, a reçu plus de 7 000 signatures. Il décrit Rocky comme “un chien doux et âgé de 10 ans qui souffre d’hypothyroïdie et a des problèmes de mobilité”. Cette pétition prétend que Rocky a renversé le conseiller mais ne l’a pas blessé.

Hines dit que même si elle n’était pas là et qu’elle n’a pas vu ce qui s’est passé, elle est certaine que Kushner et Strooband sont de connivence pour faire abattre le chien.

“C’est un abus de pouvoir extrême”, a-t-elle déclaré à CBC Hamilton, bien qu’elle n’ait fourni aucune preuve d’un tel abus.

Kushner dit que bon nombre des commentaires qu’il a reçus par e-mail allèguent qu’il utilise son poste de conseil pour faire pression sur le tribunal dans le but d’abattre le chien.

Il dit qu’il n’a pas été impliqué dans l’affaire depuis le dépôt du rapport de police. “Je n’ai pas cette influence et je n’essaie pas d’avoir cette influence”, a-t-il déclaré.

L’affaire Rocky sera portée devant le tribunal jeudi prochain. Strooband dit qu’un accord pourrait être conclu en dehors du tribunal qui pourrait permettre la libération du chien, ou que le tribunal pourrait fixer une date pour une audience, qui “serait presque certainement dans la nouvelle année”.

Il ajoute que malgré la fureur, il ne regrette pas d’avoir ordonné que le chien soit retiré à ses propriétaires.

“C’est un danger pour la communauté”, a-t-il dit. “Si ça mordait quelqu’un d’autre, il y aurait 13 000 signatures réclamant ma tête.”