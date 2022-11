Un conseiller de la Maison Blanche déclare que l’équipe de Biden n’est pas contre les bénéfices des compagnies pétrolières

ABU DHABI, Émirats arabes unis – Le président Joe Biden ne cache pas sa frustration face aux prix élevés de l’essence et aux compagnies pétrolières qui en résultent des bénéfices records. Avec le soutien d’alliés démocrates au Congrès, il menace de prélever des taxes sur les bénéfices exceptionnels des entreprises énergétiques, une perspective qui a suscité des réactions négatives de la part de l’industrie. Le président a tweeté lundi : “L’industrie pétrolière a le choix. Soit investir en Amérique en abaissant les prix pour les consommateurs à la pompe et en augmentant la capacité de production et de raffinage. Soit payer une taxe plus élevée sur vos bénéfices excessifs et faire face à d’autres restrictions.” Le langage met en place ce qui ressemble à une impasse entre l’industrie pétrolière américaine et l’administration Biden à une époque de prix élevés de l’énergie, de flambée de l’inflation et d’inquiétudes concernant une pénurie mondiale d’approvisionnement en brut après des années de sous-investissement dans l’industrie et plusieurs mois de sanctions sur les matières premières russes pour sa guerre en Ukraine. Mais les rapports d’animosité entre la Maison Blanche et les géants américains de l’énergie sont exagérés, déclare Amos Hochstein, coordinateur présidentiel spécial de Biden, qui assure une liaison étroite avec les dirigeants de l’industrie énergétique au pays et dans le monde. L’administration Biden n’est pas anti-profit ou anti-marché libre, a-t-il souligné ; il veut plutôt voir les compagnies pétrolières réinvestir leurs bénéfices dans l’amélioration de la production de brut et de la sécurité énergétique du pays. “Je parle aux PDG, d’autres hauts responsables de l’administration parlent régulièrement aux PDG”, a déclaré lundi Hochstein à Hadley Gamble de CNBC, interrogé sur les relations de l’administration avec les dirigeants de l’industrie. “Les gens le savent. Je ne pense pas que ce soit le problème. Le problème est le suivant : nous voulons qu’ils augmentent leurs dépenses d’investissement, augmentent leurs investissements”, a-t-il déclaré. “L’environnement des prix de l’année dernière, plus d’un an maintenant, se prête à l’investissement. Alors, prenez ces bénéfices que vous réalisez. Nous ne sommes pas contre les bénéfices. Ce que nous voulons, et le président l’a dit la semaine dernière – prenez ces bénéfices et les investir.”

Les démocrates du Congrès affirment que les dirigeants du secteur pétrolier accordent la priorité aux rendements des actionnaires plutôt qu’au réinvestissement des bénéfices dans l’augmentation de la production qui pourrait faire baisser les prix à la consommation. Hochstein était d’avis que le rendement des actionnaires n’est pas un problème en soi, mais que l’augmentation de l’approvisionnement énergétique de l’Amérique devrait être la priorité. “Vous voulez en reverser une partie aux actionnaires ? Une partie, c’est bien”, a-t-il poursuivi. “Mais pas excessivement. Vous voulez prendre ces bénéfices, c’est bien aussi. Mais pas excessivement. Nous sommes en guerre et vous pouvez faire plus pour augmenter la production.”

Bénéfices records des compagnies pétrolières

Plusieurs grandes compagnies pétrolières ont engrangé des bénéfices records cette année alors que les consommateurs étaient aux prises avec des factures de gaz et d’énergie en plein essor. ExxonMobil a annoncé un bénéfice net record de 19,7 milliards de dollars pour le troisième trimestre, et Biden a accusé cette semaine la société texane de l’utiliser pour récompenser les actionnaires et racheter ses propres actions plutôt que d’investir dans des améliorations de la production qui pourraient faire baisser les prix à la pompe. Basé en Californie Chevron a réalisé 11,23 milliards de dollars de bénéfices au troisième trimestre, juste en deçà du record atteint au trimestre précédent. Au cours des deux derniers trimestres, Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips et le britannique PB , Coquille et celle de la France TotalEnergies aurait réalisé plus de 100 milliards de dollars de bénéfices, soit plus que ce qu’ils ont gagné sur l’ensemble de 2021. Le PDG d’Exxon Mobil, Darren Woods, s’adressant à CNBC la semaine dernière, a déclaré que son entreprise s’était engagée à traiter à la fois les rendements des actionnaires et à améliorer la production, peu importe qui était à la Maison Blanche. “Nous ne cherchons pas vraiment à satisfaire une administration ou l’autre. Nous cherchons à nous assurer que nous faisons de notre mieux en utilisant l’argent de nos actionnaires de manière appropriée, en trouvant des projets avantageux qui nous permettent d’augmenter la production et la valeur. Nous ‘ Nous cherchons également à réduire nos émissions”, a-t-il déclaré à “Squawk Box” de CNBC.

Mais Hochstein dit qu’il ne voit pas d’investissements suffisants à grande échelle. “Tout ce que je vois, ce sont des bénéfices records qui ne se traduisent pas par une augmentation suffisante des investissements et où les investissements ne suivent pas les ratios moyens d’augmentation des investissements par rapport aux prix”, a-t-il déclaré. De nombreux acteurs de l’industrie pétrolière affirment qu’une taxe sur les bénéfices exceptionnels est contre-productive et nuirait à la production et à l’investissement. Pourtant, la menace de telles taxes de la part des dirigeants démocrates est probablement plus une tactique de pression qu’une proposition politique plausible à court terme puisque le Congrès n’est pas en session. Et cela pourrait même devenir impossible à réaliser si les républicains, qui s’opposent largement à une telle décision, remportaient une ou les deux chambres lors des élections de mi-mandat de novembre.

Un ton changeant de la Maison Blanche sur les combustibles fossiles

Biden est entré en fonction en faisant campagne pour la fin de l’utilisation des combustibles fossiles et une transition vers les énergies renouvelables dans le cadre de son programme axé sur le climat, établissant une multitude de réglementations sur l’exploration et la production de pétrole et de gaz. Les partisans des objectifs d’énergie verte de Biden affirment que cette poussée agressive était nécessaire pour inverser ce qu’ils décrivent comme des dommages causés par l’ancien président Donald Trump, qui a annulé des années de travail sur la protection de l’environnement et retiré les États-Unis des accords de Paris sur le climat. Mais c’est cette poussée politique, selon les acteurs de l’industrie pétrolière et gazière, qui a contribué à limiter les investissements dans la production et a par la suite conduit aux pénuries d’approvisionnement énergétique et à la hausse des prix que nous constatons aujourd’hui. Aujourd’hui, face à un marché mondial de l’énergie qui se resserre, à une demande qui grimpe et à une guerre en Europe, l’administration adopte un ton différent. “Écoutez, ce n’est un secret pour personne que l’administration Biden et l’industrie pétrolière ne sont pas d’accord sur le rôle à long terme que le pétrole jouera dans l’économie”, a déclaré Hochstein. “Cependant, nous devons faire deux choses. Nous avons besoin de plus d’investissements dans la production et le raffinage du pétrole, maintenant.”