Un conseiller de la bande indienne d’Okanagan décolonise la santé autochtone dans une série de docu

Le plus jeune conseiller de la bande indienne d’Okanagan a créé une série documentaire qui se penche sur les effets néfastes du colonialisme sur la santé des peuples autochtones au Canada.

En janvier, Ryan Oliverius de Vernon est devenu un récipiendaire de 10 000 $ de Telus Storyhive, en tant que l’un des 91 créateurs qui ont obtenu le financement grâce au projet Storyhive Voices. Le financement s’est accompagné d’une formation et d’une communauté de soutien pour aider Oliverius à créer une série documentaire intitulée Decolonizing Wellness.

La série, maintenant disponible sur la chaîne 345 de Telus Optik TV et la chaîne YouTube de Storyhive, examine comment le colonialisme a eu un impact sur la santé et le bien-être des Canadiens autochtones. Oliverius utilise une approche « à deux yeux », ce qui signifie tisser ensemble les connaissances autochtones et occidentales et trouver un équilibre entre les deux.

En tant que plus jeune membre du conseil de l’OKIB, Oliverius ressent l’urgence de mettre les problèmes de santé des Autochtones au premier plan et de trouver des solutions pour créer des générations futures en bonne santé. Dans la série, il confronte l’état actuel des peuples autochtones et se lance dans un voyage expérimental consistant à tisser ensemble les modes de connaissance occidentaux et Syilx dans la poursuite d’un avenir plus sain pour son peuple.

“Pour moi, décoloniser le bien-être, c’est intégrer les connaissances traditionnelles et les manières d’être pour bien vivre, et un peu plus comme mes ancêtres l’ont fait”, déclare Oliverius dans le premier épisode de la série.

Dans l’épisode, Oliverius dit qu’il a lutté avec son poids jusqu’à l’âge de 15 ans environ, lorsqu’il s’est impliqué dans le sport et la musculation.

Il dit que l’une des principales raisons pour lesquelles il voulait commencer à décoloniser le bien-être était sa grand-mère, une survivante des pensionnats qui souffrait de diabète de type 2 et est décédée à l’âge de 15 ans.

“Cela m’a vraiment touché, c’était comme ma première vraie perte de ma vie, et cela m’a juste poussé à vouloir être une personne en meilleure santé”, a-t-il déclaré.

Oliverius évoque une «statistique effrayante», selon laquelle 80% des Autochtones auront le diabète de type 2 au cours de leur vie.

« Mais le diabète de type 2 est évitable. Vous pouvez prévenir le diabète de type 2 en modifiant votre mode de vie, en modifiant votre alimentation », a-t-il déclaré. « Je pense que nous devons être conscients de ce que nous mettons dans notre bouche, de ce que nous nourrissons. À certains égards, c’est presque du bon sens, comme manger des aliments naturels qui viennent de la terre et rester à l’écart des aliments transformés.

Brendan Shykora

