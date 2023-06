Un conseiller de Kelowna veut que le référendum emprunte 241 millions de dollars pour les loisirs

La pression du conseiller de Kelowna, Ron Cannan, pour que l’emprunt de 241 millions de dollars pour les loisirs futurs soit soumis à un référendum public est tombée à plat lors de la réunion ordinaire de lundi.

Le prêt aidera à payer le réaménagement du centre de loisirs Parkinson ainsi que des centres d’activités Glenmore et Mission et du parc de loisirs Rutland.

« Il s’agit du plus grand projet d’investissement que la ville ait jamais entrepris pour emprunter, pourquoi recommanderiez-vous de ne pas recourir à un référendum public plutôt qu’à la méthode d’approbation alternative (AAP) », a-t-il demandé au personnel.

Le coût de la tenue d’un PAA est d’environ 2 500 $, comparativement à 150 000 $ à 250 000 $ pour un référendum, selon le personnel.

« Lors de notre réunion précédente, le conseil a avancé la directive au personnel de procéder à un PAA, un peu surpris que nous ayons un débat à ce stade », a déclaré Doug Gilchrist, directeur municipal.

Cannan a voté contre un PAA lors de cette réunion qui a eu lieu le mois dernier.

« Je ne suis pas contre le réaménagement de Parkinson », a ajouté Cannan. « Nous devons vivre selon nos moyens. C’est ce que j’entends du public. »

Cannan a également déclaré qu’il estimait qu’il y avait un manque d’informations de la part du personnel.

« Je n’aime pas la façon dont c’est proposé. Si vous voulez le faire passer par la voie ferrée, allez-y.

Les conseillers Gord Lovegrove et Charlie Hodge ont également exprimé leurs inquiétudes concernant un PAA par rapport à un référendum, cependant, ils ont voté en faveur de la plupart des membres du conseil en tenant compte d’un règlement d’autorisation de prêt pour emprunter les 241 millions de dollars.

Cannan était le seul à s’y opposer.

Le personnel a dit au conseil que le PAA exigerait 12 160 signatures de résidents de Kelowna opposés à l’emprunt d’argent.

Si cela se produisait, le conseil aurait une décision à prendre, a expliqué Stephen Flemming, greffier municipal.

« Vous ne pouviez pas adopter le règlement. Vos options seraient de l’envoyer au référendum ou de proposer une stratégie de financement différente.

Le PAA devrait se dérouler de la fin août au début septembre.

@GaryBarnes109

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Conseil municipalVille de KelownaPrêtsLoisirs