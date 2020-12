La lutte contre les disparités raciales dans la crise des coronavirus aux États-Unis ne peut être une réflexion après coup, a déclaré mardi un conseiller de haut niveau du président élu Joe Biden sur la réponse à la pandémie COVID-19.

Cela signifie que lorsque des programmes de dépistage et de vaccination sont conçus et mis en œuvre, par exemple, ils doivent tenir compte de la justice et de l’équité ainsi que de l’efficacité pour être vraiment efficaces, a déclaré la Dre Marcella Nunez-Smith, experte en inégalité des soins de santé à l’Université de Yale une interview avec l’Associated Press.

« Nous ne pouvons pas maîtriser cette pandémie si nous ne traitons pas de front les problèmes d’iniquité dans notre pays », a-t-elle déclaré. « Il n’y a pas d’autre moyen. »

Nunez-Smith, doyen associé pour la recherche sur l’équité en santé à la faculté de médecine de Yale, copréside le conseil consultatif de Biden sur la pandémie de coronavirus avec l’ancien chirurgien général Dr Vivek Murthy et l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration David Kessler.

Le choix de Nunez-Smith par Biden pour aider à diriger son groupe de travail sur la pandémie a signalé son intention de s’attaquer au bilan inégal de la pandémie pour les minorités, qui ont des emplois de première ligne de manière disproportionnée, des conditions médicales associées à des maladies graves, des taux plus élevés de pauvreté et un accès limité à la santé se soucier.

Pour les Noirs, les Hispaniques et les Amérindiens aux États-Unis, les taux d’hospitalisation et de décès dus au COVID-19 sont deux à quatre fois plus élevés que pour les Blancs, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

«Cela signifie que près de 50% des personnes de couleur dans ce pays connaissent une personne décédée du COVID-19», a-t-elle déclaré. «Et franchement, il devient de plus en plus difficile de trouver quelqu’un dans ce pays qui ne connaît pas quelqu’un qui a été affecté par le COVID-19 ou qui en a été lui-même affecté.

Elle a souligné qu’elle n’était pas la seule de l’équipe Biden à plaider pour une plus grande attention au fardeau inégal de la maladie sur les minorités raciales.

«C’est une voix unifiée tout au long de la transition», a-t-elle déclaré.

Le virus aux États-Unis a tué plus de 268 000 personnes et causé plus de 13,5 millions d’infections confirmées. Le pays enregistre en moyenne plus de 160 000 nouveaux cas par jour et plus de 1 400 décès – un bilan comparable à celui dont le pays a été témoin à la mi-mai, lorsque New York était l’épicentre.

«Nous sommes en pleine effervescence partout», a déclaré Nunez-Smith, appelant les Américains à porter des masques en public, à se tenir à distance des autres et à «combattre la fatigue pendant un autre jour par respect pour nos travailleurs de la santé que nous appelons souvent des héros. . »

Nunez-Smith a déclaré que la transition de Biden s’efforçait d’obtenir une image plus claire de l’état de la réponse à la pandémie de la nation et avait encore «de nombreuses questions» sur les informations de base telles que l’approvisionnement en vaccins.

La collecte de ces informations est devenue plus facile la semaine dernière lorsque le gouvernement fédéral a reconnu Biden comme le vainqueur des élections du 3 novembre, a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que l’équipe de Biden était reconnaissante du travail des fonctionnaires de carrière qui gèrent la logistique de l’attribution des vaccins aux États avant une décision de la Food and Drug Administration sur ce qui semble être des candidats vaccins très prometteurs.

Les Américains peuvent s’attendre à une orientation fédérale plus unifiée et coordonnée sous l’administration de Biden, à des efforts pour rétablir la confiance dans les données scientifiques et à une reconnaissance de l’accès inégal aux ressources dans les communautés durement touchées, a-t-elle déclaré.

«La pandémie, très malheureusement et malheureusement, a mis à nu les réalités structurelles et sociales préexistantes qui ont vraiment prédisposé certaines communautés à être les plus durement touchées par cette pandémie», a-t-elle déclaré. «

Elle a dit qu’il est important de «reconnaître une histoire honteuse dans notre pays d’expérimentation médicale sur les corps noirs et bruns en particulier», qui a alimenté la méfiance parmi les Noirs. Dans les sondages, les Noirs ont exprimé plus d’hésitations à se faire vacciner que d’autres groupes, il sera donc important de leur fournir des informations précises sur la sécurité, l’efficacité et le coût des vaccins, a-t-elle déclaré.

«Nous avons eu un témoignage collectif en tant que pays ici en 2020 autour du défi omniprésent et profond de l’injustice raciale», a-t-elle déclaré, «et COVID-19 a exploité cette réalité.

Elle a dit qu’il y avait des raisons à la fois «morales et pragmatiques» de s’attaquer aux inégalités. «Nous ne pouvons pas prétendre que le COVID-19 a été un délinquant pour l’égalité des chances», a-t-elle déclaré.

