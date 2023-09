Un conseiller de Barcelone explique pourquoi Lionel Messi a choisi l’Inter Miami plutôt que le retour au Camp Nou

Le conseiller du président de Barcelone, Joan Laporta, a évoqué la légende du club Lionel Messi et les raisons pour lesquelles il n’est pas revenu au Camp Nou cet été.

Barcelone souhaitait ramener son meilleur joueur de tous les temps, parti initialement pour le Paris Saint-Germain en raison de problèmes financiers au club catalan en 2021, pour un deuxième passage au Camp Nou.

Cependant, Messi a finalement signé pour l’Inter Miami, mettant fin aux rêves d’un retour romantique pour le septuple vainqueur du Ballon d’Or.

En conversation avec sportOn a demandé à Enric Masip s’il pensait que le retour de Messi à Barcelone avait été une option.

« Je pense que oui, dans les conditions évoquées, oui », a-t-il déclaré. « S’il avait eu envie de venir ici, un effort aurait été fait.

« En fin de compte, chacun décide d’aller là où il a ses rêves et son projet de vie. Il a renoncé à gagner de l’argent en [Saudi] L’Arabie va aller aux États-Unis. Il semble heureux avec sa famille. »

Après avoir signé à l’Inter Miami, Messi a proposé une version légèrement différente des événements.

« Évidemment, je le voulais vraiment, j’étais très excité de pouvoir retourner à Barcelone », a déclaré l’Argentin dans une interview accordée à Sport et El Mundo Deportivo.

« Mais d’un autre côté, après avoir vécu ce que j’ai vécu et la sortie que j’ai eue, je ne voulais plus me retrouver dans la même situation : attendre de voir ce qui allait se passer, laisser mon avenir entre les mains de quelqu’un d’autre, pour ainsi dire Je voulais prendre ma propre décision, en pensant à moi, à ma famille. »

Et il a ajouté : « Même si j’ai entendu dire que la Liga avait tout accepté et que je pouvais revenir, il y avait encore tellement de choses à régler. J’ai entendu dire qu’ils devaient vendre des joueurs ou réduire les salaires des autres. et je ne voulais pas vivre ça, ni prendre en charge tout ça.

« On m’a déjà reproché beaucoup de choses qui n’étaient pas vraies dans ma carrière à Barcelone et j’étais déjà un peu fatigué, je ne voulais pas vivre tout ça. »

Messi a marqué 672 buts en 778 apparitions pour Barcelone, remportant 34 trophées au cours d’une carrière extraordinaire de 17 ans au sein du club catalan.

