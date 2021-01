Le gardien

Trump va-t-il créer son propre parti politique?

Je ne pense pas que Trump «reviendra». Mais les républicains sont terrifiés à l’idée de mettre en colère sa base – et cela aura des conséquences « Des rapports récents ont fait état de la formation du 45e président par un tiers – le » Patriot Party « – et l’establishment républicain a avalé. » Photographie: Alex Edelman / AFP / Getty Images Mercredi, Donald Trump est devenu un ancien président, installé à Mar-a-Lago, bloqué par Twitter et loin du football nucléaire. Après 11 semaines discordantes et cinq morts dont un policier, Joe Biden a prêté serment. La volonté du peuple était enfin faite. En quittant Washington DC, Trump a annoncé: «Nous reviendrons sous une forme ou une autre.» Sa déclaration est à la fois un avertissement et une prédiction. Hors de vue ne veut pas dire hors de l’esprit. Le calendrier, Trump et sa famille y veilleront tous. Le Sénat sera bientôt aux prises avec le procès de destitution de Trump. À mi-parcours de 2022, le spectre de l’appel aux armes de Trump le 6 janvier 2021 continuera de hanter. Au-delà de cela, la marque Trump jouera un rôle démesuré dans les concours de nomination de 2024. Des rapports récents ont fait état du 45e président formant un tiers – le «Parti patriote» – et l’establishment républicain a avalé. Une classe ouvrière blanche et un parti chrétien concurrents, dirigés par Trump, dévasteraient probablement le parti républicain. Il reste populaire auprès des fidèles du parti en même temps que les Américains titulaires d’un diplôme universitaire continuent de déserter ce qui était autrefois le Parti de Lincoln. L’insurrection a un coût, jusqu’à un certain point. Malgré l’attaque sanglante contre la capitale, sept républicains sur huit approuvent Trump, selon un récent sondage NBC. Au-delà de cela, il est le premier choix pour l’investiture présidentielle républicaine 2024. Personne d’autre se rapproche. Dans ce contexte, Mitch McConnell joue avec le feu alors qu’il envisage la possibilité d’une condamnation de Trump au Sénat. Comme son compatriote Kentuckian Rand Paul l’a récemment rappelé à McConnell: si le Sénat condamne, «un tiers des républicains quittera le parti». Pourtant, la probabilité que Trump sorte réellement du parti républicain est douteuse. L’ancien président blessé et déshonoré est plus enclin à utiliser la menace de former un nouveau parti pour soumettre les dirigeants républicains à la soumission. Déjà, le sénateur Lindsey Graham fait l’offre de Trump. Pas de surprise là-bas. Si les quatre dernières années nous ont appris quelque chose, c’est que la peur fonctionne et que Trump est plus populaire parmi les fidèles du parti que les costumes qui parcourent les salles du Congrès. Pour le moment, cependant, ils peuvent se détendre. Un peu. Lors de récentes conversations avec le Guardian, les proches du cercle restreint de Trump et les vétérans républicains de la Maison Blanche ont parié contre l’ancien animateur de télé-réalité formant un nouveau parti. Comme une source connaissant la pensée de Trump a encadré les choses, selon toute vraisemblance «il ne le ferait pas» réellement. Au lieu de cela, Trump ferait simplement «allusion» à suivre sa propre voie de la même manière qu’il «a jeté / balancé la candidature à la présidence» pendant plus de deux décennies avant d’appuyer sur la gâchette en 2015. La motivation de Trump est plus une question de «laisser tomber». et ne pas laisser une opportunité de marketing se perdre. » Et puis il y a la vengeance. Un Trump aigri attiserait probablement les flammes de l’opposition interne à ses ennemis républicains. Par exemple, Liz Cheney du Wyoming, une fervente défenseure de la destitution, fait déjà face à un opposant principal en 2022 et à une décision parmi les républicains de la Chambre de la rejeter en tant que whip du parti. Bien que d’anciens gouverneurs et juges du Wyoming aient récemment salué Cheney pour son «courage», aucun des élus actuels de l’État n’a sauté à sa défense. En fait, le comité républicain du comté de Carbon a voté pour sa censure. Dans la même mesure, la condamnation de Trump par le Sénat est susceptible d’échouer. Pour l’avenir, une autre réélection de Trump est incertaine. Ce qu’il fera dépendra probablement de ce qu’ils lui feront lors de la mise en accusation et à quel point ils le dissuaderont. En ce moment, l’ex-président est assis sur un tas d’argent qui le rend encore plus difficile à renverser. Pourtant, même si l’aîné Trump passe finalement sur une autre race, son homonyme Don Jr attend dans les coulisses. Il est l’enfant Trump avec de véritables côtelettes politiques, et son lien avec la base du parti est authentique. Pour Don Jr, le deuxième amendement est plus qu’une ligne d’applaudissements et il vient naturellement par sa rage. Un initié de Trump World a présenté les choses de cette façon: «Don Jr est comme W», le 43e président. Contrairement à Jeb, qui «a joué le jeu politique et a perdu», George W. Bush «était le puriste et le défenseur de l’honneur familial». Pour une mesure supplémentaire, « Don Jr est encore plus hardcore et a ce qui suit. » Il n’est pas indiqué que le sens de l’honneur familial du 43e président a contribué à plonger les États-Unis dans une guerre inutile en Irak. L’attrait et le confort de la politique dynastique semblent avoir pris racine parmi Trump et ses partisans. Les divisions qui ont contribué à propulser le bouleversement de Trump en 2016 sont toujours avec nous. Même en marge, Trump possédera une voix démesurée. Ne vous laissez pas tromper par la petite foule de Joint Base Andrews. Le crochet vous ramène. Lloyd Green a été conseiller de recherche de l’opposition pour la campagne de 1988 de George HW Bush et a travaillé au ministère de la Justice de 1990 à 1992