Un conseil national enquêtera sur les détails de la libération de Myles Sanderson

Un comité national créé conjointement par la Commission des libérations conditionnelles du Canada et le Service correctionnel du Canada enquêtera sur les circonstances entourant la libération de Myles Sanderson de la garde fédérale.

Les deux agences fédérales ont déclaré jeudi dans un communiqué de presse qu’elles enquêteraient sur la libération d’office du suspect du meurtre de masse, la surveillance communautaire et les décisions connexes de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Sanderson a été libéré de la sécurité minimale lors d’une libération d’office en août 2021, selon les documents de libération conditionnelle. Il purgeait une peine de près de cinq ans dans un établissement fédéral pour voies de fait, vol qualifié, méfait et profération de menaces.

En mai, Crime Stoppers avait émis une alerte pour Sanderson, déclarant qu’il était “illégalement en liberté”.

Un peu plus d’un an après sa libération, Sanderson deviendrait l’un des deux suspects d’une attaque massive au couteau dans la nation crie de James Smith et à Weldon, en Saskatchewan, qui a déclenché une recherche généralisée pour lui et son frère. Dix personnes ont été tuées, sans compter lui et son frère Damien Sanderson, également décédé. Myles est décédé après avoir été placé en garde à vue trois jours après le début du saccage.

Des agents de la GRC se tiennent sur la route 11 près de Rosthern, en Saskatchewan, après l’arrestation de Myles Sanderson, le suspect d’un récent saccage au couteau. (Kendall Latimer/CBC)

La Nation crie de James Smith et Weldon sont à environ 60 kilomètres de Prince Albert et à environ 20 kilomètres l’une de l’autre.

La commission d’enquête conjointe analysera les faits de la libération de Myles, y compris si les lois, les politiques et les protocoles ont été suivis, et fera des recommandations et des mesures correctives si elle le juge nécessaire.

Le conseil est composé de six personnes, dont deux coprésidents communautaires externes et quatre membres des deux organismes fédéraux. Trois des membres sont autochtones et tous les six ont de l’expérience et de l’expertise dans le système de justice pénale, le communiqué de presse a dit.

Une autre personne autochtone agira en tant qu’observateur indépendant pour s’assurer que l’enquête est « approfondie et impartiale ».

Le conseil partagera ses conclusions et ses recommandations une fois l’enquête terminée.

Rhonda Blackmore, commandante de la GRC de la Saskatchewan, doit fournir une mise à jour sur l’enquête sur les coups de couteau de masse jeudi à 14 h HNC.