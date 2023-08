Un conseil industriel avertit les patrons syndicaux de ne pas revenir en arrière sur le nouvel accord portuaire de la Colombie-Britannique

Le syndicat qui représente environ 7 400 travailleurs dans le conflit portuaire de la Colombie-Britannique a été averti par le Conseil canadien des relations industrielles que changer d’avis sur un nouvel accord pendant la ratification serait une «pratique de travail déloyale».

L’ordonnance du conseil rendue dimanche stipule également que l’International Longshore and Warehouse Union Canada doit tenir un vote de ratification sur l’accord avec les employeurs au plus tard vendredi, et empêche les deux parties de commenter les médias, au-delà d’une seule déclaration conjointe annonçant l’accord.

Un expert en droit du travail a déclaré que l’ordonnance montre la complexité de la résolution d’un différend impliquant des milliers de membres du syndicat répartis sur de vastes zones, qui peuvent avoir des priorités différentes pour un accord.

« Certes, le syndicat essaie généralement d’éviter une situation où il y a un fossé entre les négociateurs et leurs dirigeants, mais il arrive souvent qu’il y ait un fossé entre ceux qui négocient une entente à la table de négociation et les membres eux-mêmes », a déclaré Liam. McHugh-Russell, professeur adjoint à la Schulich School of Law de l’Université Dalhousie.

L’avertissement de dimanche à la direction du syndicat est intervenu après qu’un précédent contrat proposé a été soutenu par les négociateurs syndicaux, puis rejeté par les dirigeants avant de changer de cap et de le recommander aux membres – qui l’ont ensuite coulé lors d’un vote complet la semaine dernière.

« Il y a une tension fondamentale entre les travailleurs… et l’employeur », a déclaré McHugh-Russell. «Mais il y a aussi une tension quant à ce que veulent les travailleurs eux-mêmes, et il est difficile pour le syndicat de s’assurer que toutes ces voix et tous ces intérêts sont représentés à la table.»

Le syndicat et la BC Maritime Employers Association ont annoncé une percée tard dans la nuit dimanche, affirmant dans leur déclaration conjointe qu’ils avaient conclu un nouvel accord négocié et qu’ils le recommanderaient à leurs membres.

La déclaration conjointe indique que le nouvel accord de principe a été conclu avec l’aide du conseil des relations industrielles.

Le conflit de longue date a vu des travailleurs quitter le travail dans plus de 30 terminaux portuaires et autres sites pendant 13 jours au début de juillet, gelant le mouvement de milliards de dollars de marchandises entrant et sortant de certains des ports les plus achalandés du Canada.

McHugh-Russell a déclaré que bien que la déclaration conjointe semble prometteuse, le vote de tous les membres du syndicat pourrait rejeter la dernière proposition.

Il a déclaré que le défi maintenant pour le syndicat est de rassembler les voix et les priorités divergentes au sein de ses membres – ce qu’il n’a pas pu réaliser avant le vote de la semaine dernière sur le contrat proposé précédent.

« Il y a toujours des conflits et des tensions au sein des unités de négociation », a déclaré McHugh-Russell. « Il n’y a jamais deux personnes qui veulent exactement la même chose de leur employeur. Les employés avec enfants veulent souvent de meilleurs régimes de soins dentaires, et les employés sans enfants pourraient préférer avoir une augmentation légèrement plus élevée.

« Ce que nous voyons se jouer ici est un exemple de tensions internes d’un groupe de personnes, essayant toutes de négocier collectivement. »

Compte tenu des changements possibles dans le nouvel accord, McHugh-Russell a déclaré qu’il y avait maintenant aussi la faible possibilité que les employeurs individuels représentés par la BCMEA ne soient pas entièrement satisfaits, ce qui ajoute un autre niveau d’incertitude.

Il a déclaré que chaque fois qu’un accord conclu à la table est rejeté par les membres du syndicat, cela nuit à la crédibilité des négociateurs et affaiblit finalement la position de négociation du syndicat.

« Cela rend plus difficile la conclusion d’un accord, car les deux parties ne peuvent pas être sûres que ce qu’elles disent à la table va tenir lorsqu’il s’agit de demander aux membres de l’approuver », a déclaré McHugh-Russell. « Les enjeux sont élevés pour tout le monde. »

Après que l’accord précédent a été rejeté la semaine dernière, le ministre du Travail Seamus O’Regan a annoncé samedi qu’il chargeait le conseil des relations industrielles de déterminer si une fin négociée du conflit était encore possible et, dans le cas contraire, d’imposer un accord ou un arbitrage définitif exécutoire. .

L’ordonnance du conseil des relations industrielles de dimanche a déclaré que si le nouvel accord est rejeté par les membres de chaque côté, le syndicat et les employeurs auront deux jours pour répondre à la question d’O’Regan sur la possibilité de parvenir à une fin négociée du conflit.

La pression avait augmenté pour une intervention fédérale si un accord échouait à se concrétiser.

Des parties, dont la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, le Conseil canadien des affaires et la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, ont toutes exhorté le gouvernement fédéral à légiférer pour mettre fin au conflit s’il se poursuivait.

L’ordonnance du conseil des relations industrielles, publiée en ligne, stipule également que le syndicat ne doit pas s’engager dans une activité de grève et que les employeurs ne doivent pas procéder à un lock-out tant que les résultats de la ratification ne sont pas connus.

Il ordonne également aux deux parties de ne pas parler publiquement des détails du nouvel accord tant que les deux parties n’auront pas terminé leurs votes de ratification.

économieTravailPorts