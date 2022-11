Un conseil cruel a retiré la pierre tombale de mon bébé du cimetière – j’ai fondu en larmes quand j’ai vu qu’elle avait disparu

Une maman au CŒUR BRISÉ a été laissée en larmes après que le conseil ait retiré la pierre tombale de son bébé du cimetière.

Pabi Tra et Ankit Gupta ont accueilli Aiden Gupta dans le monde le 16 mai et l’ont à peine quitté alors que le tot luttait contre un défaut de son diaphragme et du liquide dans ses poumons.

Maman Pabi Tra a été laissée en larmes après que le conseil ait retiré la pierre tombale de son bébé du cimetière Crédit : Rob Browne/Media Wales

Le mémorial de sa famille à son fils Aiden Gupta a été retiré pour avoir enfreint les restrictions de taille, la laissant incapable de respirer Crédit : Rob Browne/Media Wales

Le lieu de repos de Little Aiden sans la pierre tombale Crédit : Rob Browne/Media Wales

Mais après le décès tragique du tout-petit le 12 juin, les parents en deuil ont fait en sorte qu’une pierre tombale soit placée sur la tombe du petit Aiden.

Le cimetière de Thornhill à Cardiff, au Pays de Galles, a déclaré avoir enlevé la pierre tombale d’Aiden Gupta de Pabi et Ankit parce qu’elle était trop haute.

Mais environ trois mois plus tard, la famille a été choquée lorsque le cimetière a retiré le mémorial parce qu’il enfreignait les restrictions de hauteur.

La taille maximale dans la section des bébés est légèrement inférieure à un pied.

Pabi, un travailleur de soutien de la santé à l’hôpital Heath, a déclaré que la décision avait “blessé et bouleversé” leur famille.

La mère de 38 ans a déclaré: “Cela ne faisait de mal à personne. Cela n’a aucun sens.

“Les gens devraient pouvoir commander librement ce qu’ils veulent. C’est un cimetière et chacun veut se souvenir d’une manière différente.”

Un porte-parole du Conseil de Cardiff a déclaré qu’il y avait des restrictions de taille dans la section des bébés “pour s’assurer que les familles qui ont peu accès aux fonds sachent que leur bébé peut être commémoré de la même manière qu’une famille avec des fonds illimités”.

Et il a ajouté que le conseil est désolé de “tout bouleversement que la famille Gupta a connu” et “cherchera à travailler avec la famille sur les plans d’un mémorial permanent”.

Ankit Gupta a signé un formulaire d’inhumation en juin, acceptant que les monuments commémoratifs non autorisés ne soient pas autorisés.

Mais Pabi affirme que la famille n’était pas au courant que les restrictions de hauteur signifiaient que la pierre tombale qu’ils avaient commandée n’était pas autorisée.

Ils ne voulaient pas aller de l’avant avec les options offertes par le cimetière – une pierre tombale en forme d’arc ou en forme de cœur en noir ou en blanc.

Au lieu de cela, la famille a commandé un verre foncé avec un ours en peluche bleu sur le dessus.

L’inscription émouvante disait : “Notre fils aimant… Tu restes dans nos cœurs jusqu’à l’éternité et au-delà. Tu es et resteras notre premier fils petite citrouille. Merci d’être entré dans nos vies et de l’avoir rendue belle.”

Pabi avait visité la tombe d’Aiden chaque semaine, parfois deux ou trois fois.

Fin septembre, elle s’est rendue en Thaïlande pour rendre visite à sa famille. À cette époque, le cimetière a enlevé le mémorial.

Peu de temps après le retour de Pabi à Cardiff début novembre, elle s’est rendue au cimetière et a été stupéfaite de voir que la pierre tombale avait disparu.

Le conseil a déclaré que la famille avait été informée le jour de son retrait.

NAVRÉ

Mais Pabi a déclaré à WalesOnline qu’elle n’était pas au courant avant sa visite.

Elle a déclaré: “Je suis allée au bureau du cimetière et je pleurais. Un homme est sorti et a dit que cela ne correspondait pas aux règles et règlements parce que c’était trop grand.

“Tant de gens ont dit que c’était un si beau mémorial. Les gens qui rendaient visite à leurs propres enfants me le disaient. Maintenant, quand j’y vais, c’est complètement vide. Cela ne dit rien sur mon fils.”

La mère au cœur brisé a décrit la décision comme une “insulte” à la tombe de son fils.

Elle a dit qu’elle avait du mal à respirer quand elle a vu que la pierre tombale avait disparu

Pabi a ajouté: “Cela me brise le cœur. Nous traversons déjà tellement de choses.

“Le chagrin m’accompagnera toute ma vie, mais je suis allé en Thaïlande pour essayer de me sentir mieux. J’ai vu mon frère et ma sœur, j’ai pleuré avec eux et je me sentais mieux. Quand j’ai vu cela, tout est revenu. “

” RUPTURE DE LA COMMUNICATION “

Le porte-parole du conseil a déclaré: «La perte d’un enfant est toujours profondément tragique et nous comprenons que la famille dans ce cas est affligée que la pierre tombale qu’elle a choisie ait été enlevée.

“Malheureusement, dans ce cas, il semble y avoir eu une rupture de communication avec la famille.

“Nos règles et règlements sur les monuments commémoratifs dans cette partie du cimetière sont clairs et les directeurs de funérailles de la famille auraient dû leur expliquer ces règlements à l’époque.

“Nous travaillons avec tous les directeurs de pompes funèbres de la région afin qu’ils soient au courant des règles et réglementations relatives aux monuments commémoratifs.”

Pabi pense que le coût de la pierre tombale de la famille était similaire à celui offert par le cimetière.

Le porte-parole du conseil a poursuivi: “Pour protéger les familles en deuil, tous les monuments commémoratifs de la section des bébés du cimetière doivent être autorisés, commandés et fournis via notre équipe des services de deuil.

“Cela se fait au prix coûtant et des conceptions individuelles sont développées avec un fournisseur de confiance. Ces monuments commémoratifs coûtent 360 £ standard ou 540 £ pour une forme de cœur.

“Cependant, les familles qui ont perdu un enfant de moins de 18 ans ont également droit à une subvention de 500 £ du gouvernement gallois que nous organiserons.

“Notre politique est de supprimer tout mémorial non autorisé dès que le personnel en prend connaissance, et la famille en est alors immédiatement informée.

“Ces monuments commémoratifs sont ensuite placés en lieu sûr jusqu’à ce qu’ils puissent être récupérés par la famille.

“Nous sommes désolés pour tout bouleversement que la famille Gupta a connu et nous allons maintenant chercher à travailler avec la famille sur des plans pour un mémorial permanent à leur enfant.”

Il a ajouté: “Nous fournissons gratuitement un service de sépulture et d’inhumation à tout enfant de moins de 18 ans et nous travaillons aussi étroitement et avec le plus de sensibilité possible avec les familles endeuillées pour fournir des mémoriaux appropriés.”